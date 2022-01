Raoul Bova: ecco le accuse di violenza, come e quando è successo

Persistono le accuse contro il noto attore italiano – Raoul Bova – ma, questa volta, interviene anche la moglie Rocio Morales.

Gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente difficili da affrontare per il noto attore Raoul Bova. I fatti riguardano il 17 aprile 2019, giorno in cui (sembra) che il sex symbol abbia assunto atteggiamenti violenti nei confronti di un avvocato. Tuttavia, nel corso delle settimane, sono venute alla luce le reali dinamiche del misfatto: a quanto pare, l’ira di Bova venne scatenata dal fatto che “la vittima” stesse in procinto di investire l’attuale compagna, Rocio Morales. L’attore ebbe semplicemente una reazione spontanea dovuta allo spavento del momento e il tutto si sarebbe esaurito in quell’istante. “La reazione che ha avuto Raoul Bova, quella di chiedere spiegazioni del gesto, è stata una comune risposta ad un atto sgradevole e ingiustificato nei confronti di una donna” – ha dichiarato il suo legale – “La questione è in mano agli avvocati, posso solo dire che Raoul ha provato a difendere la sua donna”. Eppure, l’uomo ha comunque intenzione di continuare il processo, accusando l’attore di violenza privata, minacce e lesioni. Nel frattempo, è intervenuta anche Rocio, la quale ha affrontato nuovamente il discorso relativo alla sua storia d’amore con Bova.

Raoul e Rocio, un vero colpo di fulmine

Fu un vero colpo di fulmine quello che unì Rocio Morales e Raoul Bova. Come spesso accade in questi casi, l’attrice iberica dovette affrontare non pochi pregiudizi riguardo la sua storia d’amore. La sua presenza, in mezzo ad una separazione imminente, fece pensare ad un tradimento. L’intera situazione associò alla Morales l’appellativo di “sfascia famiglie”. Tuttavia, nel corso degli anni, anche i più scettici si resero conto dell’amore puro che legava i due colleghi e – con il passare del tempo – tutti i dubbi sulla veridicità di Rocio vennero fugati definitivamente.

“Pensare che mi sono sempre fatta in quattro per essere indipendente. Ma è passato, la gente ha imparato a conoscermi” – ha dichiarato l’attrice – “Mi arriva tanto affetto…con Raoul condivido l’amore per le cose semplici, ci piace starcene a casa a vedere un film”. Eppure, nonostante questo, l’eventuale matrimonio stenta ad arrivare. Entrambi infatti hanno dichiarato di non avvertirne la necessità, in quanto non sentono di dover dimostrare a nessuno di amarsi veramente.

Insomma, Raoul Bova e Rocio Morales hanno vinto contro tutto e tutti, affrontando sfide e avversità. I due non si sono mai separati e, ad oggi, non condividono solo l’amore reciproco, ma anche quello per le bellissime figlie Luna e Alma. Dopotutto, è veramente necessario giurare di amarsi per sempre? Sembra che le intenzioni di Raoul e Rocio non lascino spazio ad alcun tipo di dubbio o incertezza.