Giovanna Civitillo: ecco cosa farà a Sanremo!

Vediamo insieme che cosa farà quest’anno la bellissima moglie di Amadeus per il secondo anno consecutivo all’Ariston.

Come sappiamo è una donna bravissima e molto apprezzata per il suo lavoro, oltre ad essere una moglie ed una mamma amorevole.

Stiamo parlando di Giovanna Civitillo, che si è scoperto faccia parte anche quest’anno del cast di Sanremo.

Ma scopriamo in anteprima quale sarà il suo ruolo, e siamo sicuri che rimarrete senza parole.

Giovanna Civitillo: ecco cosa farò al festival

Iniziamo con il dire che il mitico Festival di Sanremo inizierà il primo di febbraio fino al 5 ovviamente su Rai Uno.

Quest’anno la vedremo in una veste diversa rispetto allo scorso anno dove conduceva il PrimaFestival, perchè è stato affidato a Roberta Capua, Paola di Benedetto, e Ciro Priello.

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis: la foto shock che incanta i follower

Giovanna, infatti avrà il ruolo di inviata sul campo, se così possiamo dire per il programma pomeridiano “La vita in diretta”

La stessa showgirl ha dichiarato di essere super carica, ha continuato dicendo in una lunga intervista alle pagine del giornale Gente, che si completano e si confrontano su ogni argomento sia a livello lavorativo che privato.

Ma allo stesso tempo è molto determinata e voleva a tutti i costi fare la ballerina, tanto che dopo il diploma ha lavorato moltissimo, e poi è arrivo l’incontro magico nel programma dell’Eredità

LEGGI ANCHE —> Test: trova i 3 lupi tra gli Husky in 15 secondi, è impossibile!

Giovanna ha anche aggiunto che Amadeus l’ha corteggiata in modo molto dolce e romantico ed una volta che è nato il sentimento ovviamente le sue priorità sono cambiate.

Voleva essere sempre vicino al suo amore e per questo motivo ha detto di no a lavori che li portavano lontani.

Da quando poi è nato il loro figlio, José che ha tredici anni, il centro del suo mondo sono lui ed Amadeus.

Ma ecco un’altra novità, a partire dal 12 di febbraio la vedremo in televisione accanto al marito in una versione particolare di Affari tuoi-Formato famiglia.

Giovanna però ha confessato che non vede l’ora di fare questa nuova esperienza ed essendo una “secchiona” come lei stessa si è definita si sta preparando al massimo.

Quindi non ci resta che attendere e vedere come sarà questo nuovo incarico come inviata del programma condotto da Alberto Matano, e voi cosa ne pensate?