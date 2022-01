Zodiaco: questi sono sono i più antipatici

Oggi parliamo dei difetti dei segni zodiacali, in particolare quattro hanno la capacità di risultare davvero insopportabili!

Tra i dodici segni dello zodiaco possiamo individuare i compagni più socievoli e simpatici, ma anche i soggetti più burberi ed arroganti. Ogni segno cela dei difetti, che possono essere sopportabili oppure impossibili da gestire. Oggi, in particolare, parleremo dei caratteri difficili, ma la nostra analisi sarà tutta al femminile: ecco le donne più antipatiche in assoluto dello Zodiaco.

Zodiaco: le quattro donne più antipatiche

Cancro

Le donne nate sotto questo segno hanno la capacità di passare dall’eccessiva sensibilità all’assoluta freddezza in un batter d’occhio. Capita spesso, soprattutto quando conoscono una persona nuova, che assumano atteggiamenti di superiorità nei confronti del prossimo. Una volta presa confidenza poi, diventa difficile gestire i loro sbalzi d’umore. Tutta questa instabilità, non solo le rende antipatiche, ma proprio insopportabili ed ingestibili.

Vergine

Tutti conoscono la minuziosità della Vergine, se poi questa caratteristica viene associata alle donne nate sotto questo segno, diventa tutto davvero difficile e pesante. Generalmente giudicano i comportamenti altrui e, essendo fondamentalmente diffidenti, si lasciano spesso influenzare dai pregiudizi. Per questo motivo, a meno che non siate sotto la loro ala protettiva, una donna nata sotto questo segno risulterà particolarmente spocchiosa.

Scorpione

Viva l’arroganza. Le donne nate sotto questo segno vedono il marcio dietro ogni comportamento: nel momento in cui avvertono qualcosa che non va (anche inesistente), cominceranno a trattarvi con distacco, cattiveria ed ostilità. Inoltre, una volta che una donna Scorpione sviluppa un’idea su una persona, vi risulterà impossibile farle cambiare idea. Del resto, hanno sempre ragione loro, non è così?

Capricorno

Avete presente Brontolo dei sette nani? Bene, la donna Capricorno rispecchia esattamente le caratteristiche del piccolo amico di Biancaneve. Hanno da ridire su ogni cosa e hanno la testa dura quando un pezzo di marmo. Non solo peccano di presunzione – nella convinzione di avere sempre ragione su ogni cosa – ma vi tratteranno anche come degli sprovveduti ogni qual volta la penserete diversamente da loro. Insomma, buona fortuna!