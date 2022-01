Zodiaco, i tre segni maggiormente manipolatori: ecco cosa dicono le stelle riguardo all’arte dell’inganno per i vari segni.

Con l’arrivo del nuovo anno, in molti sono corsi a guardare cosa ha rivelato l’oroscopo del 2022 per il proprio segno, in vari ambiti della vita come l’amore, la salute o il lato economico.

Ma quali sono i tre segni più manipolatori dell’intero zodiaco, capaci con le loro caratteristiche di ammaliare e ingannare più facilmente gli altri? Ecco cosa dicono le stelle a riguardo: c’è anche il tuo nella lista? Continua a leggere per scoprirlo.

Zodiaco, i tre segni maggiormente manipolatori: ecco quali sono

A quanto pare questi tre segni riescono a carpire molto bene ciò che più conta per chi hanno di fronte e, utilizzando ciò a loro favore, riescono a indirizzare il comportamento dell’altro verso i propri interessi.

Cancro

Tendenzialmente, chi è nato sotto il segno del Cancro vuole sempre tantissime cose e, per ottenerle, non si fa scrupoli di nessun tipo; spesso mentono senza esitare, arrivando addirittura a tessere delle intricate trame che portano avanti per anni e anni.

Leone

Consci della loro forte personalità, i nati sotto il segno del Leone sanno sfruttare a loro favore la soggezione che includono negli altri; il suo carisma fa sì che il Leone riesca a sottomettere chi ha davanti, manipolandolo per i suoi interessi. Per raggiungere i loro obiettivi, utilizza le persone che incontra convincendole che, raggiungendo ciò che lui vuole, ci saranno in realtà benefici per tutti quanti.

Gemelli

Tra tutti i segni il Gemelli è quello più abile nella manipolazione, tanto da essere quelli dello zodiaco che esercitano più potere; i nati sotto questo segno sanno cogliere le emozioni degli altri arrivando ad utilizzarli ai fini dell’inganno.

Praticamente, è molto facile cadere nella rete di un Gemelli e molto difficile uscirne; l’inganno è quasi impercettibile e non si riesce mai a capire quanto il Gemelli stia giocando coi nostri sentimenti.