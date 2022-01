Cantante mascherato: il Camaleonte, ecco chi si nasconde dietro la maschera

La storica conduttrice Milly Carlucci ha rivelato la quinta maschera de’ Il cantante mascherato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo la conclusione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha annunciato sui social l’arrivo imminente de’ Il cantante mascherato. Nelle ultime settimane, l’iconica conduttrice ci sta rivelando le maschere protagoniste di questa terza edizione del programma: Volpe, Lumaca, Gallina, Baby Pinguino e Camaleonte. I personaggi previsti dalla trasmissione sono dodici, ne mancano quindi ancora sette per avere una visione completa di ciò che ci aspetta. Inoltre, la Carlucci – ogni qualvolta parla di un nuovo concorrente – tende a rivelare qualche caratteristica del personaggio in questione, insinuando dubbi e curiosità nelle menti dei telespettatori. Scopriamo insieme cosa ha detto riguardo al Camaleonte.

Il cantante mascherato, chi si nasconde dietro al Camaleonte?

“E’ un personaggio luminoso” – ha spiegato Milly Carlucci – “I led luminosi con i quali è vestito il Camaleonte cambiano colore. Ovviamente nell’illustrazione è impossibile vedere questa caratteristica però c’è […] Il Camaleonte è un personaggio elettrizzante”. Ecco tutto ciò che sappiamo sul quinto protagonista della prossima edizione de’ Il cantante mascherato. Oltre al Camaleonte, nel medesimo video, la conduttrice ha fatto riferimento ad un sesto personaggio, il quale dovrebbe essere il Cavalluccio Marino. Mancano quindi altre sei maschere e siamo davvero curiosi di scoprire quali sono i partecipanti che ci faranno compagnia nelle gelide serate di febbraio.

Il debutto della prossima edizione de’ Il cantante mascherato, è prevista per l’11 febbraio, in prima serata su Rai Uno. A quanto pare, la rete pubblica ha deciso di investire nuovamente nel programma condotto da Milly Carlucci, la quale ormai ha dimostrato di essere in grado di trasformare qualsiasi trasmissione sia finita nelle sue mani in oro. Dopo il successo di Ballando con le Stelle, arriva l’ennesima edizione de’ Il cantante mascherato. Quali saranno gli altri sei personaggi? Non vediamo l’ora di scoprirlo.