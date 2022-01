La dark lady le prova tutte: secondo le anticipazioni di Una Vita, Genoveva corrompe Reguero per ottenere la grazia

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda sabato 22 gennaio 2022. Le trame parlano di una dark lady pronta a tutto per ottenere salva la sua sorte e riuscire a salvare la pelle.

Determinata ad uscire di prigione, Genoveva corrompe Reguero per ottenere la grazia e non guarda più in faccia a nessuno. La dark lady, dunque punterà tutto sulla corruzione e l’inganno. Ci riuscirà? Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

Genoveva corrompe Reguero per ottenere la grazia

Felipe è stato informato da Mendez riguardo il piano di Genoveva per ottenere salva la vita. La sua ex moglie è intenzionata a fare di tutto per salvarsi e ha in mente un piano efficace per sfruttare la sua capacità di influenzare l’opinione pubblica.

LEGGI ANCHE –> PRISON BREAK 6 SI FARÀ: ECCO QUALCHE INFORMAZIONE

Secondo le anticipazioni, Genoveva corromper Reguero per ottenere la grazia. La dark lady vuole assolutamente uscire da questa situazione e giocherà tutte le sue carte a disposizione. Gli articoli sul giornale mirati a esaltare la sua reputazione, stanno infatti facendo il loro lavoro.

Il commissario informa Felipe che Genoveva potrà ottenere ciò che vuole e Felipe è sconvolto per questo. L’Alvarez Hermoso è pietrificato e non crede alle sue orecchie: proprio ora che sembrava fatta, Genoveva sembra essere ancora una volta salva.

La Salmeron, infatti, è decisa e non si ferma. Convinta delle sue azioni, Genoveva offrirà del denaro all’arciprete Reguero. L’uomo dichiarerà di essere disponibile ad aiutarla e a farla uscire di prigione, facendo delle pressioni sul Monarca. Genoveva avrà dunque salva la vita?

Intanto Lolita ha ricevuto delle foto sconvolgenti. Le immagini ritraggono Antonito e Natalia in una situazione molto ambigua. I due sembrano molto vicini e le labbra della giovane donna sfiorano di poco quelle dell’emergente politico.

LEGGI ANCHE –> TEST: COSA VEDI PER PRIMO? ECCO COSA RIVELA DI TE

Natalia accuserà il marito di tradimento, mettendo in crisi il matrimonio. Antonito garantisce di non essere andato oltre la confidenza con Natalia, ma la moglie non lo crederà. Il politico è estremamente preoccupato, perché pensa che dietro le foto ci sia un avversario intenzionato a rovinarlo. L’uomo allora si recherà da Natalia e lo accuserà di averlo sedotto per poi ricattarlo.