Diabete: ti svegli la notte a quest’ora? è un segnale

Vediamo insieme che cosa indica se ci svegliamo sempre di notte a quest’ora e cosa possiamo fare per il nostro diabete.

A tutti noi capita molto spesso di svegliarsi la notte, ed è una cosa abbastanza normale, ma se succede sempre ad una determinata ora è meglio indagare.

Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa c’entra il diabete con i risvegli notturni, ecco un recente studio.

Iniziamo con il dire che moltissimi pazienti che hanno il diabete si svegliano la notte sempre verso le 3 del mattino ed il motivo non sono i rumori che possono sentire mentre dormono.

Diabete: ecco in segnale

No, il motivo è che verso quell’ora c’è un’improvviso picco dei livelli di zucchero nel nostro sangue.

E questo accade per ben due ragioni, ovvero l’effetto Somogyi o il Fenomeno dell’Alba, ma andiamo a vedere in che cosa consistono.

Iniziamo da quest’ultimo, come sappiamo il nostro corpo è una macchina perfetta ed utilizza il glucosio per produrre energia, e la mattina ne ha bisogno di un quantitativo maggiore per alzarsi.

Ma nello stesso momento il nostro fegato, rilascia il cortisolo e le catecolamine in un numero maggiore, e questo avviene proprio all’incirca tra le 2 e le 3 di notte.

Perchè da quell’ora in poi il nostro meccanismo perfetto, ovvero il nostro corpo inizia la preparazione per alzarsi.

Per chi soffre di diabete, a quell’ora le dosi dei farmaci che ha assunto il giorno prima iniziano a svanire e per questo motivo aumenta lo zucchero nel sangue e ci si sveglia.

La seconda causa, come vi abbiamo indicato è l’effeto Somogyi o Iperglicemia di Rimbalzo, ed avviene quando il nostro livello di zucchero scende troppo ed il corpo rilascia ormoni obbligando il fegato a rilasciare il glucosio che è immagazzinato al suo interno per stabilizzare il tutto.

Ma per chi ha il diabete, il fegato ne rilascia troppo e questo causa un aumento dello zucchero nel sangue.

Tra le due problematiche, però c’è una differenza? Per capire se abbiamo l’effetto Somogyi dobbiamo misurare la glicemia prima di andare a letto ed appena svegli.

Se il livello è basso il motivo della nostra sveglia notturna è questo mentre se è normale o alto è più probabile che si tratti del fenomeno dell’alba.

Ovviamente devi sempre chiedere il parere al tuo medico curante, e non fare mai nulla da solo.

Ci sono dei modi per evitare questo fastidioso risveglio nel cuore della notte che cambia in base alla problematica riscontrata.

Ad esempio se il problema è il fenomeno dell’alba probabilmente dobbiamo cambiare le nostre medicine, o aumentare i farmaci della mattina.

Se invece è l’effeto Somogyi dovremmo diminuire la dose di farmaci, oppure fare uno spuntino ricco di carboidrati prima di andare a letto.

Ma ripetiamo ancora una volta chiedete sempre parere al vostro medico curante e non fate mai nulla da soli.