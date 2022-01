Il cantante mascherato: ecco chi si nasconde sotto la maschera del Pesce rosso

La terza edizione de’ Il cantante mascherato è sempre più vicina, vediamo insieme i dettagli riguardo la nuova maschera!

L’11 febbraio, data che vedrà il debutto della terza edizione de’ Il cantante mascherato, è sempre più vicino. Nelle ultime settimane, l’incredibile conduttrice Milly Carlucci sta tenendo sulle spine i telespettatori italiani, rivelando piano piano le identità delle nuovissime maschere. Queste ultime ci faranno compagnia nelle gelide serate invernali e ci trasmetteranno tanta allegria e partecipazione. Attualmente, i protagonisti rivelati dalla conduttrice sono la Volpe, il Camaleonte, il Cavalluccio Marino, il Baby Pinguino, la Lumaca e la Gallina. Poche ore fa, Milly Carlucci ha rivelato l’identità della settima maschera de’ Il cantante mascherato!

Il cantante mascherato, chi si nasconde dietro a…?

“E’ una pesciolina più che un pesce” – ha rivelato la storica conduttrice Milly Carlucci – “E’ un personaggio sexy, vaporoso e spumeggiante”. Insomma, l’unico indizio certo a questo proposito, è che l’artista che si nasconderà dietro questa nuova maschera sarà una donna. Per il resto, non ci è dato sapere nulla di più. Continua quindi il conto alla rovescia per l’inizio de’ Il cantante mascherato. Dopo il successo riscontrato dall’ultima edizione di Ballando con le stelle, i vertici sono sicuri che Milly Carlucci saprà rendere giustizia anche alla terza edizione di questo nuovissimo programma.

Aveva debuttato solo nel 2019 infatti, la prima edizione in assoluto del programma. Nonostante le difficoltà iniziali, la trasmissione è riuscita ad entrare con successo nella routine serale degli italiani, conquistandosi ottime percentuali di share e aggiudicandosi altre due edizioni. Quella del 2022 infatti, sarà la terza edizione de’ Il cantante mascherato e sono molti a sperare che l’avventura possa continuare anche in futuro. Milly Carlucci ha dimostrato di sapere esaltare ogni nuova idea e siamo sicuri che anche l’edizione imminente si rivelerà un vero successo.