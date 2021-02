Vediamo meglio insieme che cosa si vocifera per quanto riguarda alcune parole che potrebbe aver detto Milly Carlucci sulla giuria.

Un programma molto amato e seguito, quello condotto da Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato.

Vediamo meglio che cosa sembra aver dichiarato, come si legge su alcune pagine web.

Il cantante mascherato: Le parole di Milly sulla giuria stupiscono tutti

Come sappiamo il programma condotto da Milly Carlucci, è molto amato e seguito, e questa settimana andrà in onda la puntata finale, stiamo parlando del Cantante Mascherato.

Vediamo però insieme che cosa si vocifera e viene riportato anche sulle pagine del giornale Oggi.

Come si può leggere dalle pagine del giornale, sembra che abbia dato solamente ok per la giuria, ma che non abbia festeggiato in modo particolare.

La giuria è formata, per questa edizione da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca.

Gli ultimi due giudici hanno preso il posto di Guillermo Mariotto e di Ilenia Pastorelli, anche se quest’anno non stà facendo gli stessi ascolti della precedente edizione.

In una recente intervista, Milly Carlucci ha anche dichiarato che in questo particolare momento storico che stiamo vivendo, gli ascolti non sono di certo stati aiutati dai vari problemi del paese, e che giustamente, la Rai ha dato maggiore spazio alle informazioni di servizio.

Per quanto riguarda la voce sulla giuria e la reazione di Milly Carlucci è una voce riportata dal giornale, che al momento non ha ricevuto ancora nessuna conferma da parte della diretta interessata.

Come sappiamo poi, il programma che vede al timone Millly, oltre alla puntata finale dove finalmente verrà svelato chi si nasconde sotto alle maschere rimaste in gara, ci sarà uno speciale il giorno dopo, quindi il sabato con il meglio di quanto avvenuto, probabilmente in tutte le puntate di questa edizione.

E voi cosa ne pensate di questa voce che è stata riportata dalle pagine del giornale Oggi? Seguite il programma condotto da Milly Carlucci e nel caso chi pensate si celi sotto le varie maschere rimaste in gara?