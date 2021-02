Zingaretti elogia Barbara D’Urso: “Lei avvicina la politica alla gente”. E dice che è il momento di rilanciare il PCI

Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha scritto un elogio su Barbara D’Urso sul suo profilo Twitter. Ma forse non si aspettava determinate reazioni.

Le affermazioni di Nicola Zingaretti in proposito di Barbara D’Urso, nota presentatrice italiana che ultimamente ha ospitato proprio il segretario Dem nel suo programma “Non è la D’Urso”, hanno lasciato di sasso molti suoi seguaci e sostenitori politici per una serie di ragioni diverse. Le parole incriminate sono contenute in un tweet di Zingaretti che recita: “Carmelita D’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”, parole che fanno evidentemente riferimento proprio alla comparsa del leader Dem nel programma della presentatrice. I commenti sotto il post lasciano intendere che le parole del Dem non sono state prese con leggerezza da tutti i suoi seguaci: “Vette altissime..”, scrive ironicamente un suo follower. Un’altra sostenitrice del politico, amareggiata, ha risposto al tweet con: “Ditemi che è un fake. Qui si sta perdendo il lume della ragione”.

Probabilmente, a causare tanto sdegno per le parole di Zingaretti in merito al programma “Non è la D’Urso” – secondo i suoi seguaci – è il fatto che il tweet sia arrivato pochi giorni dopo la polemica alzata proprio dal segretario Dem contro la giornalista della Repubblica Concita De Gregorio che lo aveva attaccato pesantemente. Zingaretti aveva risposto: “E’ l’eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic che vuole sempre dare lezioni a tutti ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo”. Ma i seguaci del politico la pensano diversamente e sono convinti che Zingaretti avrebbe dovuto piuttosto far sentire la sua voce in merito alle criticità che affliggono il paese che ha appena subito un cambio di Governo dopo il clamoroso colpo di mano di Matteo Renzi e sta ancora affrontando l’emergenza pandemica. Almeno, questo è il sentimento che traspare da molti commenti sotto il post: “Questi sono i veri problemi del paese!”, attacca un follower. Un altro scrive: “Era ora che il segretario del Partito democratico prendesse posizione su una questione cruciale per il futuro del Paese. Finalmente!”. Gli elettori Dem insomma non hanno gradito per niente questo intervento del loro principale rappresentante.

Tuttavia, non si tratta dell’unico episodio controverso in cui è inciampato il leader Dem negli ultimi giorni: Zingaretti ha infatti suscitato la reazione divertita o ironica a seconda dei casi di molti sostenitori quando, durante un’altra intervista in diretta su Radio Immagina, è caduto in un lapsus politico: “Dobbiamo concentrarci ora sul rilancio del PCI“, dice il segretario Dem, correggendosi subito dopo e pronunciando correttamente il nome del suo partito, confuso con il Partito Comunista Italiano. Nell’epoca dei social network, gaffe come queste non passano quasi mai inosservate ed infatti, diversi cronisti hanno riportato il video sui social.