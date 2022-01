Test: trova i 3 orsetti tra i panda, è impossibile scovarli

Test: riesci a trovare gli orsetti lavatori tra i panda? Una sfida difficilissima da risolvere. Coraggio! Sfodera tutte le tue abilità visive.

È giunto il momento di proporvi un nuovo test! Vogliamo mettervi alla prova e testare le vostre capacità logiche e visive. Prendetevi una pausa e ricaricate le vostre energie. Questo gioco è un semplice passatempo, ideale per tenervi in allenamento e sviluppare sempre di più le vostre capacità e soprattuto l’intuito che, diciamocela tutta, fa sempre comodo nella vita.

Teniamo a precisare che prove di questo tipo non hanno alcuna valenza scientifica. Siete curiosi? Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Dovrete trovare degli orsetti lavatori in un’immagine che raffigura tantissimi panda. Attenti ai dettagli perchè sono mimetizzati veramente bene. Sembra semplice, ma la prova ha messo in seria difficoltà molti utenti del web.

Test trova gli orsetti lavatori tra i panda

Concentratevi seriamente e appena vi sentirete pronti iniziate il test. Mettete da parte tutti i pensieri negativi, sfide di questo tipo non devono generare ansia, ma hanno come scopo principale quello di divertire. Piuttosto che giocare singolarmente potete chiedere di partecipare ad amici e parenti. La sfida prenderà una piega più avvincente, ciascuno condividerà i proprio risultati e scapperà sicuramente qualche risata.

Sappiate che il tempo a disposizione è veramente poco. Avrete solo 1 minuto per individuare i tre orsetti lavatori che si nascondono tra i tanti panda. L’immagine vi trae in inganno per via dei colori. Il bianco ed il nero confondono molto gli occhi, dovrete prestare molta attenzione ad ogni particolare. I colori dei panda sono gli stessi degli orsetti!

Vi abbiamo dato un indizio non da poco. È giunto il momento che ci mettiate del vostro. Cronometro alla mano e via al tempo. Allora, avete trovato i tre orsetti lavatori? Se non ci siete riusciti, non preoccupatevi. Non era semplice, anzi. Prendete la sconfitta con filosofia e come un monito per sviluppare sempre di più le vostre abilità allenandovi con test come questo. Ecco la soluzione: