Segni zodiacali: ecco chi avrà un figlio quest’anno

Siete pronti a diventare genitori? Ecco i segni zodiacali che si dovranno aspettare un fiocchetto rosa/azzurro entro il 2022.

Anno nuovo, vita nuova. Molti hanno celato per molto tempo il desiderio di costruire una famiglia. Quale gioia può essere paragonata alla realizzazione di un sogno così grande. Per alcuni segni, il 2022 sarà propizio perché la cicogna giunga in compagnia di un dolce bebè. Cancro, Vergine, Sagittario e Pesci sono destinati a diventare genitori entro la fine dell’anno corrente. Vediamo i dettagli di tale previsione.

LEGGI ANCHE —> Zodiaco: ecco i segni che mantengono quello che dicono

Ecco i segni zodiacali destinati a diventare genitori

Cancro

Tutti i pianeti sono a vostro favore! Saturno e Giove porteranno fortuna nei mesi avvenire e Nettuno vi concederà una maggiore fertilità. Inoltre il 2022 è propizio per eventi legati alla sessualità e alla nascita. Cosa significa tutto questo? Beh, probabilmente entro la fine del 2022 un piccolo bambolotto busserà alla vostra porta e la cicogna farà il suo dovere.

Vergine

Per voi quest’anno sarà all’insegna della famiglia. Proprio come nel caso del Cancro, anche voi potrete godere dell’influenza di Giove e Saturno nelle vostre vite. Il 2022 è destinato a trasformarsi nell’anno più bello della vostra vita: se siete in coppia, probabilmente tra poco diventerete tre (o quattro).

LEGGI ANCHE —> Zodiaco: ecco i 3 segni super fortunati nel 2022

Sagittario

Il 2022 porterà evoluzioni e trasformazioni inaspettate. Il Sagittario è pronto a vivere nuove esperienze, Plutone vi incoraggerà e presto rimarrete incinte. Diventare mamma è un’immensa gioia e vi darà quella carica che vi serviva per sentire nuovamente battere il vostro cuore stanco. Il tempo dell’apatia è finalmente finito!

Pesci

Anche per voi, l’influenza di Giove e Nettuno sarà fondamentale. Fortuna e fertilità insieme portano sulle spalle un unico destino: la gravidanza. Per anni avete coltivato il sogno di diventare genitori e costruire una famiglia. Bene, quel momento è arrivato: una grande gioia si aprirà sotto i vostri occhi e tutti i vostri sogni si realizzeranno.