Verissimo: ospiti bomba da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin tornerà a farci compagnia questo weekend, ecco tutte le anticipazioni sui prossimi ospiti di Verissimo.

Silvia Toffanin torna a farci compagnia questo weekend con degli ospiti imperdibili. Alla fine, la scelta di Piersilvio Berlusconi di concedere alla compagna sia sabato che domenica si è rivelata un’ottima mossa. Gli ascolti di Verissimo sono raddoppiati e la conduttrice si dice felice e soddisfatta dei successi che è riuscita a raggiungere quest’anno. Dopo il concludersi delle feste, Mediaset ha confermato nuovamente il doppio appuntamento e sembra che d’ora in poi sarà proprio Silvia Toffanin a possedere l’esclusiva sui pomeriggi degli italiani. Nelle puntate del 22 e 23 gennaio, come accade di consueto, avremo un bel mix di personaggi del mondo dello spettacolo che ci faranno compagnia: dagli attori, ai cantanti, agli ormai ex gieffini, verranno tutti intervistati dalla talentuosa conduttrice. Vediamo insieme tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE —> Eva Grimaldi: le dichiarazioni shock a Verissimo che nessuno si aspettava

Verissimo, anticipazioni puntate 22 e 23 gennaio

Veniamo al dunque: tra gli ospiti imperdibili di sabato 22 gennaio non possiamo non citare i protagonisti di C’è posta per te (la storia di un amore ritrovato dopo più di 65 anni di attesa). Dopodiché, si lascerà lo spazio al mondo del cinema e della televisione, attraverso le interviste di Francesca Cavallin, Giuliana De Sio e Alessio Boni. La puntata si concluderà con la presenza esclusiva nella nota pugile italiana Irma Testa (prima nella storia del pugilato nazionale), vincitrice della medaglia di bronzo nei Giochi di Tokyo.

LEGGI ANCHE —> Verissimo anticipazioni: ospiti bomba per l’8 ed il 9 gennaio!

La puntata del 23 gennaio invece sarà all’insegna del mondo dei reality, con l’intervento degli eliminati del Grande Fratello Vip: Aldo Montano insieme alla moglie Olga e Carmen Russo. Dopodiché potremo assistere ad un intervento divertentissimo di Federico Fashion Style e al racconto della storia d’amore tra Carolina Marconi e Alessandro Tulli. Per concludere, Claudia Gerini ci rivelerà gli aspetti più nascosti ed interiori della vita attoriale e ciò che si nasconde dietro il suo successo. Per saperne di più dovremo attendere la messa in onda delle puntate del 22 e 23 gennaio.