La pupa ed il secchione: cambia tutto, ecco cosa succede

Vediamo insieme le incredibili voci e novità che ci sono per il programma super atteso della Pupa ed il secchione.

Come sappiamo il programma dovrebbe essere condotto dalla mitica Barbara D’Urso e dovrebbe andare in onda in diretta, a differenza delle precedenti edizioni.

Ma sembra che i cambiamenti non siano terminati qui, cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo.

Iniziamo con il dire che i giudici del programma sono ancora un punto molto incerto, e per il momento non sembra esserci ancora nessuna conferma.

La pupa ed il secchione: cambia tutto nuovamente!

Ovviamente, se il programma dovesse ritornare in studio, come sta chiedendo Barbara, con le varie dirette che ci sarebbero, serve una giuria vera e propria.

Per questo motivo i nomi continuare a venire fuori, un primo no è stato dato da Cristiano Malgioglio che ha dovuto rifiutare per altri progetti nello stesso periodo del programma.

Ma ci sono altri nomi molto interessanti, come ha indicato anche il sito sempre super informato Dagospia.

Stiamo parlando di Antonella Elia, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, anche se forse, è molto più sicuro il primo nome rispetto agli altri due.

Anche perchè lo stesso sito ha indicato altri due personaggi molto probabili che potremmo vedere come opinionisti del programma.

Stiamo parlando proprio di Federico Fashion Style e di Barbara Alberti, in questo caso, Mediaset andrebbe a pescare delle persone in Rail, come era già successo, stando ad un’altra indiscrezione per quanto riguarda L’Isola dei famosi.

Anche se per il momento sono delle voci e non c’è nulla di confermato, staremo a vedere nei prossimi giorni che cosa succederà e se effettivamente questi nomi verranno confermati.

Per il momento possiamo solamente attendere e chiederci che cosa ci piacerebbe vedere, ma soprattutto cosa ne pensate di questa possibilità di ritorno in studio con il reality della Pupa ed il secchione?

Vi piaceva come è andato in onda nelle precedenti edizioni oppure secondo voi è meglio questa idea proposta da Barbara D’Urso?