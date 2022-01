Love is in the air anticipazioni: bruttissime notizie per Melo

Vediamo insieme che cosa sta succede alla simpatica Melo nella nostra amatissima soap opera turca nella giornata di oggi.

Anche il 20 gennaio ci aspetta un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Love is in the air.

Ma nelle ultime puntate abbiamo visto che qualcosa di particolare sta accadendo proprio a Melo, cerchiamo di capire meglio insieme.

Iniziamo con il dire che Burak ha baciato Melo, lasciando senza parole la ragazza ed amica di Eda.

Melo: arriva una doccia fredda per lei

La giovane, però, non era assolutamente a conoscenza che il ragazzo fosse su di giri proprio per colpa di Eda, che gli aveva confessato di amare con tutto il suo cuore Serkan.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip: Il noto vip lascia la casa? Ecco di chi si tratta

Il giovane quindi ha dovuto fare i conti con la realtà, la bella paesaggista non potrà mai essere sua.

Melo nel mentre, riflette sull’accaduto e capisce che con l’amico Burak c’è un sentimento diverso.

Si è infatti resa conto di amare Burak, inizialmente cerca di evitarlo, ma poi capisce che deve affrontare la situazione e parlare con lui, certa che anche il giovani provi la stessa cosa.

LEGGI ANCHE —> Una Vita: Fabiana rischia di far saltare i piani a tutti

I due si incontrano e decidono di aprire i propri cuori, l’uno con l’altro, ma Burak ammette di non ricordare di aver baciato Melo.

Ed aggiungere che è assolutamente innamorato ancora di Eda e che in questo momento sta soffrendo davvero moltissimo perchè la paesaggista si è avvicinata nuovamente al suo rivale in amore, ovvero il bel imprenditore turco, Serkan.

Quindi una doccia fredda per la povera Melo, che sperava in un finale assolutamente diverso.

Bisognerò attendere le prossime puntate per capire come si evolve la situazione e se magari c’è una piccola speranza per la ragazza.

Per il momento l’appuntamento è sempre alle 16.55 su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa