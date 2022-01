Charlene di Monaco: ecco la sindrome che l’ha colpita!

Vediamo meglio insieme che cosa si dice per quanto riguarda il problema medico che ha colpito la bellissima Charlene di Monaco.

Come sappiamo la sua malattia che l’ha portata lontano dal marito e dai figlio l’ha colpita alcuni mesi fa.

E con il passare del tempo non sembra migliorare, ma la notizia è delle ultime ore, sembra che si sappia che problema ha avuto, sul quale vigeva il massimo riserbo.

Iniziamo con il dire che tutto quello che circonda questo periodo delicato di Charlene di Monaco viene velato in qualche modo.

Charlene di Monaco: ecco di cosa soffrirebbe

Ma come sappiamo in questo momento si trova ricoverata nella clinica privata che si trova a Zurigo, in Svizzera.

In tanti si chiedono come mai ancora non ha fatto ritorno a casa, in modo stabile, la Principessa si trova in questa struttura dal mese di Novembre dello scorso anno.

Era riuscita a rientrare dal Sud Africa, dove era stata alcuni mesi, ma dopo solamente alcuni giorni nella sua residenza a Montecarlo è stata trasferita in questa struttura.

Stando alle voci che vengono riportate dai giornali Schlager e LC News si vocifera che la bella principessa abbia sviluppato la Sindrome di Rebecca.

Ma di che cosa si tratta? E’ una particolare forma di gelosia, anche molto accesa sul passato del proprio compagno, in questo caso il Principe Alberto di Monaco.

Il gossip, in tutti questi mesi ha sempre messo come punto cardine i presunti tradimenti, e la gelosia di Charlene.

Per il momento, non sono giuste ne conferme ma nemmeno smentite alle parole che sono state dette da questi due importanti giornali.

Sembra quindi che il passato burrascoso del marito abbiamo sempre destabilizzato un pochino la principessa.

Tra queste donne c’è anche Nicole Coste, che ha avuto un figlio con lui, Alexandre, e che ha partecipato con Alberto ad alcuni eventi mentre la principessa si trovava in Sudafrica a combattere la sua infezione.

Nel passato del Principe, poi c’è anche Tamara Rotolo, dal quale ha avuto Jazmine Grace, ed anche se più discreta della precedente fa sempre parte della sua vita.

Sicuramente per Charlene di Monaco non sono stati mesi tranquilli anche perchè è stata lontana dai suoi due gemelli, ovvero Gabriella e Giacomo.

Speriamo quindi che si riprenda presto e che riesca a risolvere queste problematiche che l’affliggono.