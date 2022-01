Gf Vip: Il noto vip lascia la casa? Ecco di chi si tratta

Gf Vip: un vippone vuole abbandonare il reality? uno dei protagonisti di questa edizione ha confessato di voler lasciare la casa. Vediamo insieme di chi si tratta e il motivo di questa decisione.

Anche quest’anno il Gf Vip ci sta regalando moltissimi momenti emozionanti. I concorrenti hanno tutti una storia incredibile da raccontare e fuori si sono già create le prime fandom che, con il loro sostegno, cercano di dare la carica ai vipponi.

Bisogna ammettere che dopo 4 mesi di permanenza nella casa, alcuni di loro, iniziano a dare i primi segni di cedimento, non è facile essere lucidi quando non si ha la minima idea di cosa stia accadendo fuori da quelle quattro mura.

Qualche ora fa alcuni fan si sono immediatamente preoccupati quando uno dei protagonisti di questa edizione ha confessato di voler abbandonare il reality.

Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come mai ha preso questa importante decisione.

Leggi anche->Test: quale porta scegli per sopravvivere? Ecco cosa significa

Gianmaria Antinolfi pronto ad abbandonare la casa del Gf Vip

Spesso sentiamo dire dai concorrenti del reality che vivere nella casa del Gf Vip è come vivere in una bolla in cui non hai la percezione delle tue emozioni. Ed è proprio quello che sta accadendo a Gianmaria Antinolfi.

Il giovane ragazzo è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua estrema sensibilità, spesso ci ha fatto anche sorridere per vai delle sue varie love story, ma tutti hanno capito che quello che sta cercando veramente non è altro che il vero amore.

Il vippone già dalle prime settimane di permanenza nella casa, si lamentava della pesantezza nello stare chiusi nella casa 24 ore su 24, soprattutto per via delle chiacchiere che fuori continuano a fare sul suo contro. Per questo motivo, ora è tornato a reclamare l’abbandono.

Nelle ultime ore ha avuto un vero e proprio momento di sconforto, ma sapete chi ha provato a consolarlo? ebbene si proprio lei, Soleil Sorge, la storica ex con cui continua ad avere battibecchi. Ma da quanto è emerso dalle ultime clip, sembrerebbe, che ora tra loro sia ritornato il sereno, sopratutto dopo le bellissime parole della Sorge.

Nel dettaglio, Gianmaria si è sfogato così con Soleil “Ho un’ansia fortissima, ho l’ansia di fare una cavolata e buttare tutto quello che ho fatto in questi quattro mesi”, la Sorge non ci ha pensato due volte e ha risposto prontamente “Quello che si costruisce nell’arco del tempo è la cosa più solida e uno sbaglio non ti definisce tutto un percorso”.

La vippona ha cercato di far ragionare Antinolfi spiegandogli che deve imparare a focalizzarsi sulle cose belle che gli sono successe nell’ultimo periodo, come la storia con Federica Calemme e la bellissima sorpresa di sua madre.

Stando alle ultime indiscrezioni, Gianmaria dovrebbe abbandonare il Gf lunedì 24 o lunedì 31 gennaio.

Leggi anche->Flavia Vento: parole shock sulla sua situazione sentimentale

Ora non ci resta che aspettare la prossima puntata per capire se Gianmaria vorrà abbandonare o meno il reality.