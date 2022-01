Test: quale porta scegli per sopravvivere? Ecco cosa significa

Ecco un nuovo e divertentissimo test della personalità. Quale porta scegli per sopravvivere? Ecco cosa significa

Se ti piace il mondo della natura e degli animali, questo test potrebbe fare per te. Sarai messo davanti ad una scelta che potrebbe farti riflettere molto e mettere in dubbio le certezze che hai sulla tua personalità. Continua la lettura per sapere di cosa si tratta.

Il test della personalità di oggi è molto interessante e dovrai fare molta attenzione a quello che risponderai. Il tuo compito sarà quello di scampare a dei pericolosissimi animali, quale porta scegli per sopravvivere?

Quale porta scegli per sopravvivere? Ecco il nuovo test della personalità

Sei in giro per la foresta, ti piace la natura e l’esplorazione, ma quello che sta per succedere non sarà molto simpatico. Ad un certo punto, infatti, farà buio e la notte scenderà imperterrita. Decidi quindi di metterti al riparo in una boscaglia.

Ad un certo punto, intravedi una piccola casetta di legno. Dopo un po’ di indecisione decidi di entrare per passare lì la notte e ripararvi da eventuali animali selvatici. La casa è immersa nel buio e, nonostante provi ad accendere la luce, questa non si illumina per via della mancanza di corrente.

Decidi comunque di entrare, ma, appena varcata la soglia, sentirai una voce che ti dirà che non potrai restare in quella casa. L’unico modo per uscire sarà oltrepassare una delle tre porte presenti.

Dietro la prima porta ci saranno moltissimi serpenti velenosi, potrebbero farti secco con un morso letale. Nella seconda porta, invece, ci sarà un boia, pronto a friggerti su una sedia elettrica. Nella terza e ultima porta si nasconde un leone. Puoi immaginare le possibile conseguenze.

Ed ecco dunque la domanda del test della personalità di oggi: quale porta scegli per sopravvivere? La tua scelta farà la differenza tra il successo e la sconfitta. Scegli quindi una porta e leggi il risultato corrispondente. Buon divertimento.

Porta dei serpenti

Se hai scelto la prima porta, quella dei serpenti velenosi, probabilmente hai preso la scelta sbagliata, perché con il loro veleno i serpenti non ti lasceranno scampo appena entrati;

Porta del leone

Hai scelto la porta del leone? Bene, sappi che questa bestia è a digiuno da giorni e non aspettava altro che un umano attraversasse quella porta. Ci dispiace;

Porta del boia

L’ultima scelta è quella del boia nella stanza con la sedia elettrica. Complimenti, avete preso la decisione giusta! Questo perché nella casa non c’è corrente, dunque la sedia elettrica non può funzionare.