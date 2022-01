Flavia Vento: parole shock sulla sua situazione sentimentale

Flavia quando ha scoperto di essere stata truffata ha confessato “Tutto è iniziato con un messaggio privato su Twitter dove Tom mi scriveva: ‘Grazie per il tuo continuo supporto’. Vado a vedere il suo profilo e c’è la stessa frase in risposta a un mio tweet in cui gli avevo scritto che non vedevo l’ora uscisse il sequel di Top Gun. Quindi, sempre in privato, gli chiedo se è davvero lui. E mi risponde di sì, poi mi manda un suo cellulare. La conversazione si è quindi spostata su Whatsapp: Il cellulare era americano. Solo una cosa mi aveva un po’ insospettito. Gli chiedevo di fare videochiamate e ogni volta che ci provavamo cadeva la linea. Non siamo mai riusciti, ma sono andata avanti lo stesso: era così romantico”

Insomma, una storia davvero surreale, a quel tempo scoppiò un vero e proprio scandalo, soprattutto perché Flavia Vento non prese nessun tipo di provvedimento. Ma qualche ora fa Flavia ha scioccato il web facendo marcia indietro sulle sue prime dichiarazioni, le sue parole sono state “a volte penso, e se era davvero lui?“.

Leggi anche->Rompicapo: riesci a vedere tutti i gatti nascosti? Impossibile

Flavia ha ancora il dubbio che quell’uomo dietro lo schermo possa davvero essere la star di Hollywood. Voi cosa ne pensate?