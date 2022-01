Una Vita, Fabiana rischi di far saltare i piani a tutti: le anticipazioni per la nuova puntata della soap spagnola di Canale 5.

Le trame di Una Vita continuano ad appassionare gli spettatori. Felipe, saputa la notizia della grazia richiesta da Genoveva, è su tutte le furie; la donna, ancora una volta, potrebbe farla franca.

José e Alodia cercano sempre di tenere il loro segreto, mentre Lolita è sconvolta per le foto di Antonito e Natalia Quesada ed è ormai convinta della relazione tra i due; in questi avvenimenti, vanno però ad inserirsi anche gli Olmedo, che progettano ancora di rapinare la banca.

Proprio i proprietari del Nuovo Secolo hanno stupito tutti quanti i vicini di Acaçias per la decisione di tenere chiuso il ristorante nel pomeriggio e di sera; i due coniugi vogliono continuare a scavare in gran segreto il tunnel che li porterebbe direttamente nel caveau della banca di quartiere, ma tutti pensano che in realtà sono in grande crisi economica.

Per questo, parlando con Carmen, Fabiana decide di organizzare una colletta per supportare economicamente gli Olmedo; i due si sono fatti ben volere nel quartiere e, seppur ladri “dai guanti bianchi”, si sono guadagnati l’amicizia dei vicini.

La versione nota a tutti è che Roberto e Sabina stiano ristrutturando il ristorante, investendo pesantemente per ottenere maggiori profitti; nessuno è a conoscenza delle vere intenzioni degli Olmedo.

La colletta di Fabiana rischia di mettere a serio rischio i lavori sul tunnel, rallentandoli ulteriormente come fatto inconsapevolmente fino ad ora dal nipote Miguel; come reagiranno gli Olmedo alla notizia dell’organizzazione di questa colletta?

I due coniugi dovranno quindi di tentare, con modi gentili, di “frenare” la generosità dei vicini di Acaçias e distogliere l’attenzione dai lavori più che “sospetti” all’interno del ristorante. Il colpo pianificato pare essere sempre più complicato ogni giorno che passa…la verità emergerà presto?