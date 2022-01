Il paradiso delle signore: Dante vuole conquistare Beatrice

Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo ed attesissimo appuntamento di oggi per quanto riguarda la nota soap opera.

Anche oggi, 20 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore.

Dove cercheremo di capire che cosa sta succedendo con Dante che è appena tornato in città.

Iniziamo con il dire che nella puntata andata in onda ieri, Veronica ha finalmente smascherato Ezio, entrando di nascosto in casa di Gloria.

Paradiso: Dante vuole anche lei

La verità è venuta fuori, ma la donna, decide di non dire assolutamente niente davanti a Stefania e Gemma, loro per il momento devono rimanere fuori da questa storia.

LEGGI ANCHE —> Una Vita: Fabiana rischia di far saltare i piani a tutti

Ma per Ezio è tutta un’altra storia, il confronto è vicinissimo e presto lo metterà con le spalle al muro e sarà costretto a confessare tutta la verità.

Per quanto riguarda Vittorio ha dovuto accettare la proposta che gli aveva fatto il suo nemico Dante.

Anche perchè effettivamente è l’unico modo per non perdere i clienti americani del paradiso.

LEGGI ANCHE —> Test: ecco quanto sei sveglio, prova con noi!

Ma Dante, come al suo solito, cercherà di sedurre sia Flora, ma anche la bella Beatrice, che le è stata affiancata per la stipula del contratto.

Arriviamo a Gemma, dove il suo grande momento è finalmente arrivato, ovvero la giovane deve fare un colloquio con la Contessa Adelaide.

La donna, infatti vuole capire le sue doti come cavallerizza, anche perchè Marco è stato categorico indicandola come perfetta per questo ruolo.

Gemma, ovviamente arriva a Villa Guarnieri con una tensione enorme, ma forse la sua preoccupazione è rivolta maggiormente per la madre che ha uno strano atteggiamento.

Cosa succederà quindi durante l’incontro con la Contessa? Possiamo solamente scoprirlo vedendo la puntata di oggi.

E l’appuntamento come di consueto per capire come si sviluppano tutte le incastratissime vicende del paradiso è per domani sempre alle 15.55 su Rai1.