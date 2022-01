Vediamo bene insieme come possiamo aiutare il nostro organismo con qualcosa alla quale non avevamo mai pensato, ovvero la clorofilla.



Iniziamo con il dire che molto spesso dopo le festività natalizie, e forse aiutati anche dall’inizio di un nuovo anno, vogliamo rimetterci in forma.

Probabilmente tutti noi abbiamo esagerato un pochino in questo periodo e adesso è giusto curare il nostro corpo.

Per chi non lo sapesse la clorofilla è un pigmento presente in tutte le piante e che permette la fotosintesi, ma ha davvero tantissime proprietà e deve essere un nostro alleato.

Clorofilla: i mille benefici che non immagini

Le piante verdi contengono un quantitativo maggiore al loro interno di clorofilla, che possiamo assumere anche come integratore, ma vediamo anche come possiamo assumerla mangiando.

Le verdure che ne contengono un quantitativo maggiore sono quelle che conosciamo tutti, come i broccoli, oppure gli spinaci, la cicoria e vari tipi di insalata.

E’ consigliabile assumerli da crudi e non molto cotti con un goccio di olio extra vergine d’oliva ed un po’ di limone fresco spremuto sopra.

Ma se non ci piace mangiarli, possiamo fare anche degli ottimi centrifugati, oppure assumere l’alga spirulina.

Sostanzialmente preferiamo le verdure che sono verdi ed hanno una colorazione scura, ed in questo caso avranno un grande quantitativo di clorofilla al loro interno.

La clorofilla ci aiuta se abbiamo problemi di anemia, ma è anche molto efficace perchè purifica il sangue e lo regola dal colesterolo.

Ma da un recente studio, ha anche una forte capacità depurativa per il nostro organismo, e ci aiuta tantissimo a riequilibrare la flora batterica.

Ha anche delle proprietà anti invecchiamento, e contrasta quindi i radicali liberi, ma può essere utile anche per chi ha problemi di vene varicose in famiglia, perchè le aiuta a prevenirle.

Uno studio pubblicato sul National Library of Medicine degli Stati Uniti National Institutes of Health, ha mostrato anche che può essere d’aiuto per la longevità.

In un’altro studio, che al momento si è svolto solamente sui roditori, ha dimostrato che può ridurre la possibilità di tumori cancerosi.

Insomma è un ottimo rimedio ma per essere sicuri del quantitativo che dovremmo assumere per avere un beneficio sono molto comodi i vari integratori che troviamo in commercio, sempre prima che il vostro medico curante vi abbia dato l’ok per l’assunzione, non fate mai da soli.

La clorofilla è molto utile anche per aiutare il nostro sistema immunitario e per seguire uno stile di vita ed un alimentazione corretta.

Gli integratori che troviamo, di solito sono o in capsule oppure in una sorta di liquido da bere e diluire in alcuni casi.

Come tutto del resto, ci sono delle controindicazioni se superiamo la dose giornaliera che vogliamo assumere.

Ad esempio possiamo ritrovarci con la lingua giallo-nera, oppure la le urine che tendono al verde.

Ripetiamo quindi che la clorofilla è molto utile per tantissimi motivi e poi è un estratto naturale ma chiedete sempre prima al vostro medico curante.