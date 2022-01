Avete mai comprato lo shampoo solido? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo prodotto e quali sono i benefici

Non tutti sono a conoscenza del fatto che esiste un’alternativa al classico shampoo. Tutti noi siamo abituati, infatti, ad acquistare il classico flacone con il liquido (ognuno ovviamente secondo le sue esigenze) con cui poter lavare i capelli.

Tuttavia, la classica scelta del supermercato non è l’unica soluzione per i nostri capelli. Esiste infatti un’alternativa molto valida e curiosa, che non tutti conoscono. Stiamo parlando infatti dello shampoo solido. In questo articolo ti spieghiamo quali sono le caratteristiche e i vantaggi di questo prodotto.

Shampoo solido, ecco tutto quello che c’è da sapere

Lo shampoo solido rappresenta una valida alternativa al classico flacone che troviamo in tutti i supermercati. Molto pratico, è ottimo per portarli con noi in viaggio e rispetta l’ambiente. Ecco quali sono le caratteristiche e i benefici.

Vantaggi dello shampoo solido

Uno dei maggiori vantaggi dello shampoo solido è quello di non dover più utilizzare (e acquistare) i classici flaconi in plastica. Lo shampoo solido dura di più rispetto a quello contenuto nel flacone e, inoltre, rappresenta un’ottima scelta che tutela l’ambiente;

Lo shampoo solido viene preparato con tensioattivi solidi. Questi vengono ricavati dall’olio di cocco il quale conferisce un pH meno basico e, quindi, adatto ai nostri capelli;

Capacità lavante

Lo shampoo solido ha un potere altamente lavante. Grazie ai suoi ingredienti naturali e oli nutrienti non saranno un pericolo per il nostro cuoio capelluto. Dopo i primi lavaggi con lo shampoo solido potreste avere dei dubbi, ma questo avviene in quanto i vostri capelli hanno bisogno di riacquistare equilibrio;

Come utilizzarlo e conservarlo

Fate attenzione a non strofinare tutta la saponetta direttamente in testa. Prendete lo shampoo solido e strofinate leggermente sulla mani con un po’ d’acqua. Successivamente passate la mano insaponata sui capelli e procedete come con un normale shampoo;

Lo shampoo solido non ha bisogno di imballaggi per la sua conservazione. Inoltre, dura molto di più di uno shampoo normale. Con circa 250gr di shampoo solido, infatti, potrete lavare i vostri capelli per 80 volte circa.

Non esponetelo alla luce o a fonti troppo forti di calore. Potete lasciarlo asciugare su un ripiano o un vassoietto apposito (come il classico porta saponetta);

Dove acquistarlo

I posti migliori dove poter acquistare lo shampoo solido sono i negozi specializzati in prodotti biologici, o locali di cosmetica e prodotti naturali. Tuttavia, da un po’ di tempo lo shampoo solido può essere trovato in alcuni supermercati, come Lidl e Natura sì.