Se nelle vacanze hai preso un po’ di chili, in questo articolo ti suggeriamo 5 ricette per mangiare in modo gustoso e perdere peso

Le vacanze di Natale sono state una vera sfida per la nostra bilancia. Ammettiamolo, è molto facile cedere all’invito dei profumi di piatti tipicamente natalizi e dolci tradizionali. Prendere un po’ di peso in questo periodo dell’anno è normalissimo, ma si può intervenire.

Dopo le feste, infatti, in tantissimi si trovano con lo stesso problema: l’aumento di peso. È facile trovarsi con qualche chilo in più e tornare a litigare con la bilancia. Tuttavia, è possibile recuperare. In questo articolo ti mostriamo infatti 5 ricette per mangiare in modo gustoso e perdere peso.

Ecco 5 ricette per mangiare in modo gustoso e perdere peso

Il modo migliore per recuperare la forma durante le feste è quello di mangiare in maniera equilibrata e sana. Il consiglio è quello di utilizzare alimenti ipocalorici e sostanziosi, senza fare alcuna rinuncia o faticare troppo. Di seguito, ti mostriamo 5 ricette per mangiare in modo gustoso e perdere peso.

LEGGI ANCHE –> VITTORIA PUCCINI E ALESSANDRO PREZIOSI: I VERI MOTIVI DEL LORO ADDIO

Minestrone di verdure

Non potevamo iniziare con un delizioso minestrone di verdure. Un piatto ricco di fibre e gusto che può essere una valida alternativa ad un primo con troppi carboidrati. Inoltre, il minestrone di verdure ti permetterà di realizzare numerose varianti in grado di stimolare la tua creatività.

Preferite verdure di stagione, se potete, e utilizzate quelle più nutrienti per l’organismo. Durante l’estate, infatti, potrete utilizzare un maggior numero di verdure tipiche di quella stagione. Divertitevi e osate il più possibile;

Torta all’acqua

La seconda ricetta che vi proponiamo è un dolce delizioso quanto leggero. La torta all’acqua (già dal nome fa capire quanto possa essere essenziale) è sicuramente la prima scelta per un dolce ipocalorico.

Per preparare questa ricetta non è richiesta la presenza di tanti ingredienti “nemici” della nostra forma, come il cioccolato, la crema e una quantità eccessiva di zuccheri. Deliziosa per la colazione, è ottima anche per realizzare monoporzioni per la merenda dei bimbi;

Frittata al forno

Dopo un primo light e un dolce leggero, vi proponiamo un secondo saporito e nutriente. La frittata al forno, infatti, rappresenta un’ottima scelta per chi pratica sport. A differenza della frittata in padella, infatti, la frittata al forno rappresenta un’alternativa leggera e altrettanto saporita;

Biscotti integrali

Un’altra idea per un dolce delizioso e, allo stesso tempo, leggero è quella di preparare buonissimi biscotti integrali. Utilizzare la farina integrale, infatti, rappresenta una scelta conveniente per la nostra salute, in quanto maggiormente ricca di fibre.

Preparare i biscotti integrali è molto semplice e veloce, esistono numerose ricette che ti permetteranno di realizzare delle vere e proprie piccole opere d’arte. Ottimi per la colazione, i biscotti integrali rappresentano dei deliziosi spuntini;

Merluzzo al forno

Per condurre una vita sana, il consiglio è sempre quello di prevedere nella propria dieta la presenza del pesce azzurro. Preparare un merluzzo al forno è una buona idea per realizzare un secondo veloce e semplice.

LEGGI ANCHE –> SISTEMA IMMUNITARIO: ECCO COSA È BENE MANGIARE PER RINFORZARLO

Potete provare a condire il vostro merluzzo al forno con pomodorini, patate e olive nere. Preparatevi a gustare uno dei piatti più semplici e saporiti previsti dalla cucina italiana. Buon appetito!