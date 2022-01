Vite al Limite, il programma dà il triste annuncio a tutti quanti: arriva purtroppo un altro lutto a sorpresa, ecco di chi si tratta.

Il reality show in onda nel nostro paese su Real Time è ormai ben noto a tutti, dato che con diverse edizioni ha incuriosito e appassionato tantissimi spettatori; come forse noto, Vite al Limite segue un anno di vita di persone patologicamente obese, che si sottopongono alle cure del chirurgo Younan Nowzaradan.

Il dottore iraniano effettua ai pazienti/protagonisti il bypass gastrico, seguendoli nel loro tentativo di dimagrire per raggiungere un peso che gli permetta di vivere decentemente. Spesso, per le loro gravi condizioni, alcuni non ce la fanno e dunque i lutti nel programma sono dietro l’angolo.

Vite al Limite, il triste annuncio del programma: tutto sul nuovo lutto

Anche se la maggior parte delle persone che prendono parte al reality, una volta concluso, ringraziano infinitamente per l’opportunità e vedono migliorate di molto le loro condizioni di vita, è capitato che alcuni invece ci abbiano salutato per sempre.

Il programma è stato dunque travolto ancora una volta dal lutto, questa volta però non riguardante uno dei partecipanti; purtroppo infatti, a perdere la vita è stato Giorgio Lopez, fratello di Massimo, anche lui famoso attore e comico voce italiana del Dr. Nowzaradan.

Lopez ha doppiato il famoso chirurgo iraniano fino all’ottava stagione del reality show statunitense, ma poi ha dovuto lasciare il ruolo e, per la sua dipartita, purtroppo anche la sua vita e tante persone che gli volevano bene.

Dalla nona stagione quindi ci sarà una nuova voce per il chirurgo, anche se Giorgio rimarrà sempre parte integrante del programma; sono in molti i telespettatori che lo ricorderanno con affetto e non soltanto quelli di Real Time.

In molti, proprio grazie a Vite al Limite, avevano cominciato ad apprezzarlo forse per la prima volta; Lopez lascerà sicuramente un vuoto nel mondo dello spettacolo.