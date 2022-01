Uomini e Donne, ritorno di fiamma inaspettato: ecco cosa succede tra i due legati al programma di Maria De Filippi.

Il dating show di Maria De Filippi, dopo la sosta natalizia, è veramente ripartito alla grande; in questi giorni abbiamo assistito alla scelta di Roberta Giusti, che a sorpresa ha scelto Samuele.

I due potranno dunque vivere il loro amore fuori dal programma, mentre Luca Salatino (ex-corteggiatore della Giusti) diventerà il nuovo tronista, al fianco di Matteo Ranieri. Sotto i riflettori ritorna però ora proprio un ex-tronista del programma, da cui non è uscito nel migliore dei modi: pare per lui ci sia un ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma inaspettato

Come facilmente intuibile stiamo parlando di Joele Milan, praticamente squalificato dal programma; a quanto pare il ragazzo voleva sentirsi lontano dagli occhi della redazione con la sua corteggiatrice Ilaria Melis.

I due, dopo l’allontanamento di Joele dal programma, si erano fidanzati per poi lasciarsi poco tempo dopo; ora pare però esserci un ritorno di fiamma tra i due; come riportai l portale Vicolo delle News, i due sarebbero stati avvistati a Roma, intenti a scambiarsi dolci effusioni.

“Ciao ragazze, vi volevo dire che pochi giorni fa ho avvistato Joele e Ilaria a Roma, erano molto complici, si abbracciavano e lui l’ha baciata sulla fronte” le parole della fonte del portale, a cui sono state inviate delle foto.

I due torneranno insieme? Di certo, anche qualora tornasse single, Joele non potrebbe ritornare a Uomini e Donne, dove non è ben visto per ovvie ragioni; discorso diverso per Andrea Nicole, che nonostante abbia fatto scalpore col suo rapporto con Ciprian, ha comunque avuto attestati di stima da parte della De Filippi.

Il dating show continua in ogni caso ad andare in onda e a promettere spettacolo: con Salatino sul trono, amatissimo dal pubblico e non solo, ne vedremo sicuramente delle belle.