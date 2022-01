Fibromialgia: come curarla in modo naturale e veloce

Anche voi avete dolori ai muscoli e alle ossa, potreste soffrire di fibromialgia, ma come possiamo curarla naturalmente? Eccolo

Tutti noi spesso abbiamo qualche doloretto, dovuto anche magari a come riposiamo o allo stress che accumuliamo nelle giornate infinite che viviamo.

Ma in alcuni casi si parla proprio di una problematica specifica, ovvero la fibromialgia, vediamo quindi come possiamo intervenire.

Questa problematica incide all’incirca sull’ 8% della nostra popolazione, e che si manifesta in modo particolare nelle donne che hanno un’età compresa tra i 20 ed i 55 anni.

Fibromialgia: i rimedi della nonna

Si manifesta, come dicevamo con forti dolori muscolari in modo costante in praticamente qualsiasi area del nostro corpo.

Ma ci sono alcuni trattamenti o rimedi che possiamo utilizzare per cercare di alleviare questo dolore.

Al momento, purtroppo, non sembrano esserci particolari cure che possono alleviare o risolvere questo problema, ma possiamo utilizzare al bisogno degli analgesici, che cambiano da persona a persona.

E’ buono associare però anche un a leggera attività fisica con la riabilitazione, cercando quindi di alleviare il dolore che si prova, che si può acutire con lo stress.

Possiamo utilizzare anche dell’acqua calda, ed alcune tecniche di rilassamento generale del nostro corpo.

Alcuni pazienti trovano anche giovamento nell’agopuntura oppure con i rimedi fitoterapici, che possono aiutare ad alleviare i sintomi.

Ovviamente come ripetiamo sempre, prima di fare qualsiasi scelta anche che è a livello naturale parliamone sempre con il nostro medico curante, perchè qualcosa che ha fatto bene ad una persona non è detto che faccia lo stesso con noi!

Tra le piante che sembra possono aiutarci troviamo la valeriana ed il salice o l’artiglio del diavolo, che hanno delle proprietà antinfiammatorie.

Con la valeriana, ad esempio possiamo fare anche delle ottime tisane che ci faranno rilassare i muscoli ma anche la mente.

Quindi chiediamo al nostro medico se possiamo assumerla ed in che modo, per evitare qualsiasi problematica fisica.