Maneskin: Damiano e Giorgia in crisi? Ecco la verità

Maneskin, Damiano e Giorgia sono in crisi? Ecco la verità sulla coppia che ormsai sta insieme da diverso tempo.

Damiano David è diventato nel giro di pochi mesi non soltanto uno dei cantanti più popolari in tutto il mondo, ma anche un vero e proprio sex symbol; la sua androginia e la sua musica gli hanno permesso di conquistare veramente tutti.

Da tempo però, il frontman dei Maneskin è impegnato in una relazione con Giorgia Soleri, modella e influencer di origini milanesi; i due sono andati a poco a convivere ma pare che le cose non siano andate come entrambi speravano.

Maneskin, Damiano e Giorgia in crisi? Cosa succede alla coppia

Stando a quanto riportato da Ivan Rota, il problema principale tra i due sarebbe proprio il gruppo del cantante, i Maneskin; a quanto pare, la presenza dell’influencer vicino a Damiano non sarebbe apprezzata a livello internazionale e potrebbe danneggiare la carriera della band, che nell’ultimo anno è diventata famosa in tutto il mondo.

“Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…” spiega Rota, parlando di una situazione comune quando si parla di membri di una band così famosa.

Il gruppo ha sempre dimostrato grande umiltà e, partendo dalle strade di Roma, è riuscito ad imporsi prima in Italia (con X-Factor e Sanremo), poi anche all’estero con numerosi trionfi e concerti.

L’amore fra Damiano e Giorgia riuscirà a sopportare anche il peso della fama internazionale dei Maneskin? I due hanno vissuto per molto tempo lontani e, dunque, non sono di certo nuovi ad affrontare dure prove.

Tempo fa si era parlato anche di un presunto flirt del frontman con Belen Rodriguez, ai tempi in crisi con Spinalbese e ora praticamente single; Damiano cederà alla fine al fascino di qualche showgirl se questa crisi sarà confermata?