Se hai questi 3 sintomi potresti avere una carenza di Fosforo. Ecco a cosa devi prestare maggiormente attenzione

Il fosforo è un nutriente molto importante per la nostra salute, per cui è fondamentale mantenerne un giusto apporto e intervenire quando ce n’è bisogno. Diverse funzioni del nostro organismo, infatti, sono strettamente collegate a questo minerale.

Importantissimo per le nostre ossa, il fosforo è un ottimo elemento nutritivo anche per i denti, muscoli e altri liquidi extracellulari. Tuttavia, non sempre si assume la giusta quantità di fosforo: se infatti hai questi 3 sintomi, vuol dire che c’è una carenza.

Fosforo: sei hai questi 3 sintomi c’è una carenza

Il fosforo svolge un ruolo molto importante in fondamentali legami chimici che ci consentono di produrre energia e, non meno importante, contribuisce a regolare il pH presente nel nostro sangue, in quello che viene chiamato “sistema tampone”.

Risulta essere molto importante anche per la salute del nostro cervello. Infatti, il fosforo aiuta a prevenire gli stati depressivi e tutela il mantenimento di una buona memoria. Insomma, è un minerale molto importante per la nostra salute. Per questo il nostro organismo ci avverte quando i livelli di fosforo sono molto bassi: se hai infatti questi 3 sintomi vuol dire che c’è una carenza.

È abbastanza difficile registrare un’importante carenza di fosforo durante l’arco della vita. Tuttavia, in particolari condizioni difficili, è possibile andare in contro a dei bassi livelli di fosforo all’interno del nostro organismo.

Il fosforo, infatti, è presente in numerosi alimenti, come il pesce, i semi di zucca, le mandorle, i legumi, la farina di segale e gli anacardi. Risulta quindi difficile assumere giornalmente livelli così bassi di fosforo da portare ad una carenza, tuttavia, ci sono dei casi particolari da non sottovalutare.

Parliamo infatti di quei casi di malnutrizione o malassorbimento del minerale, ma anche quando l’assunzione di determinati farmaci o la comparsa di patologie, rendano effettiva una carenza di fosforo.

I sintomi più comuni che avvertono il nostro organismo di una carenza di fosforo sono principalmente stanchezza, problemi di crescita, magrezza eccessiva, problemi all’apparato scheletrico, debolezza in ossa e denti e disturbi nervosi.

Bisogna quindi fare attenzione e valutare la possibilità di una carenza di fosforico in caso di comparsa di questi sintomi: