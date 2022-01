La colazione è il pasto principale della giornata: non bisogna saltarla mai, ma soprattutto non andrebbe mai fatta troppo tardi. Scopriamo il perché.

La colazione è il pasto più importante di tutta la giornata. È molto importante, infatti, non saltarla mai e soprattutto non farla troppo tardi.

La mattina, molti di noi, vanno di fretta e spesso consumano la colazione in modo frettolosa, bevendo ad esempio solo un caffè o mangiando solo un biscotto.

Il nutrizionista Flavio Pettirossi, in una intervista a “GreenMe”, ha spiegato perché questo modo di farla non va bene per il nostro organismo.

Innanzitutto, spiega come mai non bisogna fare la colazione troppo tardi “Fare una colazione troppo a ridosso del pranzo o comunque sempre dopo le ore 10:00 può avere delle controindicazioni e portare ad un aumento di peso.

A che ora bisogna fare la colazione? E cosa mangiare?

Questo perché? La colazione, interrompendo il digiuno notturno, è in grado di influenzare positivamente le risposte metaboliche ed endocrine dell’intera giornata, diminuendo il senso di fame e favorendo il controllo del peso (…)

Numerosi studi dimostrano che alti livelli di grelina e le basse concentrazioni di insulina, tipiche dei lunghi digiuni, proprio come il digiuno notturno, si associano alla fame e all’aumento della ricerca di cibo, che risultano più intensi nelle persone che non mangiano al mattino o che posticipano la colazione”.

È molto importante quindi non solo di fare colazione in un certo orario, ma anche mangiare “bene”. Il nutrizionista ha anche detto “(…) è fondamentale anche la scelta di alimenti salutari, in grado di fornirci, insieme all’energia, tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Quindi in conclusione la colazione fatta in tarda mattinata una tantum non crea problemi al metabolismo e al controllo del peso ma è importante che questa resti un’eccezione e non la regola”.

Secondo recenti studi, invece, l’orario per la colazione non dovrebbe andare oltre le 8.30: la ricerca effettuata, infatti, ha evidenziato che persone che la fanno prima hanno “livelli di zucchero nel sangue più bassi e una minore resistenza all’insulina, che potrebbe ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2”.

Voi a che ora fate la colazione? Siete abituati a farla troppo tardi? Cosa preferite mangiare?