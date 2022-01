C’è posta per te, ecco gli ospiti della seconda puntata: ancora una volta grandi nomi al programma di Maria De Filippi.

Anche quest’anno C’è posta per te è tornato di sabato, in prima serata, su Canale 5, riscuotendo come al solito un grandissimo successo in termini di ascolti; fra commozione, ironia e tanto sentimento, la formula della De Filippi è sempre una garanzia.

La scorsa puntata, la prima dell’anno, ha visto come ospiti Paolo Bonolis e Stefano De Martino, ma il programma continuerà ad avere altri grandi nomi; ecco chi ci sarà per questo secondo appuntamento.

C’è posta per te, gli ospiti della seconda puntata

Oltre che per conoscere le varie storie proposte, ogni volta il pubblico attende con ansia di sapere chi sarà presente nello studio della De Filippi per una nuova sorpresa.

Per la gioia degli spettatori, in questo secondo appuntamento sarà protagonista Can Yaman, attore turco che nell’ultimo anno ha spopolato e tornerà presto di nuovo in tv con Viola come il mare, fiction di Canale 5 che vede nel cast anche Francesca Chillemi.

Oltre ad essere di nuovo single (dopo la rottura con la Leotta) Yaman è pronto a tornare anche al programma della De Filippi, al quale aveva preso parte già lo scorso anno.

Ad annunciare la presenza dell’attore turco nella seconda puntata direttamente l’account ufficiale del programma: “Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di C’è posta per te in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale5. Noi non vediamo l’ora e voi?” scrive, per pubblicizzare la prossima puntata.

Al momento, resta però ancora sconosciuto il nome del secondo grande ospite che prenderà parte al programma in questo prossimo sabato; a brevissimo, ne sapremo sicuramente di più.

Nel frattempo, Yaman pare non saperne nulla di una sua possibile presenza sul palco dell’Ariston in una delle serate del Festival di Sanremo; Amadeus deciderà di invitarlo, oppure punterà ad altri nomi?