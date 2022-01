Paradiso delle signore: Ezio confessa tutto a Veronica

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi nel nostro grande magazzino milanese di moda.

Anche oggi, 10 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda la soap opera Il paradiso delle signore.

Ma cerchiamo di capire che cosa ci aspetta in modo particolare per quanto riguarda Ezio e la sua bella futura moglie Veronica.

Iniziamo con il dire che Zia Ernesta si rifiuta assolutamente di dichiarare che la nipote Gloria è morta.

Ezio dice tutto a Veronica?

Anche perchè la donna mentirebbe davanti al giudice e poi continua a frequentare la figlia Stefania, anche se lei non è a conoscenza che sia la madre.

Per questo motivo, Ezio deve trovare un’altro modo per risolvere il problema con Veronica, ovvero come la può sposare.

Ma qualcuno ha sentito di nascosto la loro conversazione e per questo motivo il loro segreto non sarà più al sicuro.

Ezio cercherà il modo di capire chi è stato, ma non riuscendoci e spaventato che qualcuno riveli il tutto a Veronica, forse trova il coraggio per dire che non è veramente vedovo.

Per quanto riguarda invece l’evento ippico che si è svolto al Circolo, Marco ha scoperto che in passato Gemma era una bravissima cavallerizza.

Ma la ragazza ha deciso di abbandonare questo sport e adesso non vuole assolutamente salire a cavallo perchè ha paura.

Il giovane Sant’Erasmo farà di tutto affinché la giovane riprenda le redini della sua passione ma Gemma non sarà assolutamente contenta e felice di accettare.

Arrivando ad Irene si trova in un momento molto difficile, perchè la ragazza che vive con lei non riesce più a pagare le bollette e l’affitto e per questo motivo deve cercare un’altra inquilina.

Per quanto riguarda Flora, arriva una interessantissima proposta lavorativa direttamente dall’America e Vittorio sembra molto preoccupato, perchè la ragazza anche se il Natale è passato ancora non è ritornata a Milano.

Fiorenza Gramini, poi ha affilato le unghie ed ha rivelato a Flavio che la figlia ha iniziato una relazione con Marcello, e per lei è stata una vendetta perfetta.

Flavia, coglierà anche sul momento i due innamorati e decide di far scegliere tra la sua famiglia oppure Marcello, cosa deciderà di fare?

Per il momento possiamo solamente attendere le prossime puntate per vedere tutti gli sviluppi, sempre in onda alle 15.45 circa sulla rai.