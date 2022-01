Love is in the air: inizia la battaglia legale per Kiraz

Vediamo bene insieme che cosa succederà nel nuovo episodio per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 10 gennaio abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove potremmo continuare a capire che cosa succede per la piccola Kiraz, dove tutto sembra cambiare.

LEGGI ANCHE —> Domenica In shock: pubblico in lacrime per l’accaduto

Iniziamo con il dire che Aydan vuole assolutamente la custodia della piccola solo per lei, e con l’inganno ha fatto firmare i documenti al figlio Serkan, facendo quindi tutto di nascosto da lui.

Kiraz: è iniziata la battaglia legale per lei

Il bel imprenditore della ArtLife non penserebbe mai di togliere la figlia che ha appena saputo di avere alle braccia della madre, che è anche la donna che ha sempre amato.

Ma per la madre, Aydan, l’unica nipote non può crescere nella famiglia di Eda, e per questo motivo vuole che viva nell’agio che gli può dare la sua famiglia.

Il suo comportamento però diventa sempre più sospettoso che stia nascondendo qualcosa ed Ayfer insieme a Melek, si recano da un avvocato per capire come si svolgono le pratica per un eventuale affidamento esclusivo di un minore.

LEGGI ANCHE —> La Sposa: nuovissima fiction con Serena Rossi, ecco tutte le anticipazioni

L’unico modo per fare ciò sono delle prove che dimostrino l’impossibilità da parte dei genitori di ricoprire quel ruolo.

Aydan quindi è perfettamente a conoscenza che deve avere delle prove in mano, ed è quello che sta facendo da un po’ di tempo contro Eda.

Ma la giovane sembra davvero essere perfetta nel ruolo che ricopre, e non è assolutamente una cosa facile trovare qualcuno che aiuti la madre di Serkan.

L’unica persona, forse che la può aiutare è Deniz, il proprietario dell’hotel e soprattutto rivale in amore della bellissima e dolce Eda.

Per il momento non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le varie procedure, o meglio prove che servono per l’affido esclusivo della piccola Kiraz.

L’appuntamento è sempre su Canale 5 alle 16.55 circa, non mancate!