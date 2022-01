Barbara D’Urso è di nuovo sulla bocca di tutti: il suo ultimo post di Instagram ha fatto discutere i followers.

In occasione delle feste natalizie, moltissimi vip hanno scelto come meta di vacanza le imponenti Alpi, dove non sono mancate le solite stories e post di Instagram immersi nella neve. Tra di loro, c’è anche l’iconica Barbara D’Urso, la quale ha abbandonato – per qualche settimana – gli impegni lavorativi, per recarsi in montagna insieme alla famiglia. I post della conduttrice di Pomeriggio Cinque hanno sempre fatto discutere i suoi followers: il web si divide tra chi elogia la sua bellezza e chi invece la insulta considerandola ridicola e volgare. Questa volta, il dubbio dei seguaci della dolce Carmelita, si concentra più su un eventuale ritocco di troppo. Ecco la foto pietra dello scandalo.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso da gennaio finisce Pomeriggio Cinque? Ecco la verità

Barbara D’Urso, la foto sconvolge il web

Che la dolce Barbarella modifichi le sue foto risulta ormai evidente, ma del resto chi non lo fa? Nonostante moltissime polemiche intorno all’utilizzo eccessivo di Photoshop, esistono ancora moltissimi vip ed influencer che trovano in esso una soluzione ai propri difetti fisici. Pelle levigata, trucco perfetto, corpo scultoreo, ma cosa c’è di vero? Purtroppo, solo chi ha il piacere di frequentare questi personaggi può dire effettivamente come essi siano veramente. E a questo proposito, l’ultimo post della D’Urso che la ritrae sulla neve, ha letteralmente sconvolto i fan della conduttrice. Che ci sia lo zampino del chirurgo? Oppure è semplicemente una modifica, per così dire, di troppo?

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso lascia Mediaset ed approda a Sky? Ecco la verità

Quel nasino è vero? Sembra che in questo caso, Barbara D’Urso abbia esagerato con l’opzione di levigazione dell’app di Photoshop. La conduttrice si è lisciata talmente tanto il viso da trasformare il naso in qualcosa di informe. I followers dell’iconica regina di Mediaset, si sono divisi tra chi sostiene che la D’Urso si sia fatta un ritocchino e chi la critica per l’eccessiva modifica del volto. Non si sa bene chi abbia ragione, per scoprirlo dovremo attendere il suo ritorno in tv nel mese di gennaio.