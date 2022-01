Love is in the air: Serkan è attratto da una donna misteriosa

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi della nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 7 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Cerchiamo quindi di capire che sta succedendo veramente tra Eda ed il bel imprenditore Serkan.

Iniziamo con il dire che finalmente il Bolat ha deciso di prendersi tutte le responsabilità come è giusto che sia, dato che è il padre della piccola Kiraz.

Eda vede Serkan con un’altra donna

Ma ovviamente lui ha anche un grande interesse sempre per Eda, che riesce a nascondere difficilmente.

La bella Eda, anche lei prova del sentimento verso di lui, ma cerca di dividere cosa prova per il bene della piccola figlia, che ovviamente deve iniziare un rapporto con il padre.

Serkan, sta cercando di recuperare tutto il tempo che non ha passato con la figlia, anche se la piccola, ancora non si fida molto di lui perchè per tanto tempo non l’ha mai visto ed è stata abbandonata.

Dato che il bel imprenditore sembra un po’ triste del suo rapporto con la piccola, chiede aiuto ad Engin, ma quando capisce che lui è ancora più in difficoltà lascia perdere.

Ha quindi la giustissima idea di chiedere aiuto ad una esperta, ovvero la pedagogista di fama internazionale Hulya.

Ma casualmente, è anche una donna molto affascinante e bellissima, e mentre Eda stava seguendo Serkan per capire come si comportava li vede insieme e si arrabbia moltissimo.

Perchè la bella paesaggista pensa che siano una coppia, staremo a vedere quindi che cosa succederà nei prossimi episodi per quanto riguarda questa enorme storia d’amore tra Eda e Serkan, dove c’è sempre qualcosa o qualcuno che gli mette i bastoni tra le ruote.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì dalle 16.55 circa su Canale 5!