Il paradiso delle signore: Zia Ernesta si rifiuta di testimoniare

Vediamo bene insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera che si svolge nel grande magazzino.

Anche oggi, 7 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova interessante puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore

Dove assisteremo ad una importante decisione che prendere direttamente Zia Ernesta, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Iniziamo con il dire che la bella Gloria ha chiamato la zia per avere una mano per il certificato che serve ad Ezio per sposare la sua amata.

Zia Ernesta si rifiuta di farlo

Ovvero la dichiarazione che Gloria si morta, la zia è quindi subito arrivata a Milano per capire che cosa stia succedendo alla nipote.

L’uomo ha quindi scoperto che la donna conosce perfettamente tutta la storia, anche se ha sempre fatto finta di non sapere nulla.

Ma Zia Ernesta non è assolutamente convinta di testimoniare che la nipote sia morta, anche perchè dovrà dire una bugia davanti al giudice e dovrà continuare a mentire alla sua adorata nipote Stefania.

Purtroppo però mentre sta parlando con Ezio e Gloria dei suoi dubbi, qualcuno ascolta la loro conversazione, ma chi sarà?

Per quanto riguarda invece Flavia che ha aggredito Ludovica solamente per sapere di chi fosse la cravatta trovata a casa, non è cambiato nulla.

La giovane continua a mentire dicendo che non lo sa, e non dice nulla della sua relazione con il suo amato Marcello.

Ludovica, infatti pensa, che la madre non le darà mai una mano con il suo amore, perchè non è del suo stesso ceto sociale.

Flavia, però decide che al momento resta a Milano per cercare di capire meglio cosa succede alla figlia, e la giovane sarà in grossi guai.

Come al solito, però a metterla con le spalle al muro ci sarò Fiorenza, che rivelerà alla Gramini la relazione della figlia con Marcello.

Arrivando invece a Gemma, dopo la sua serata al centro ippico, il suo passato continua a tornarle in mente.

Purtroppo si ricorda dei bei tempi a cavalla ma anche di quando ha dovuto smettere, la giovane ha un grandissima paura di tornare a Cavallo, ma Marco l’aiuterà a sconfiggerla.

Per quanto riguarda la bella Anna, riceve un invito ad andare a casa degli Amato, e la sua relazione con il bel Salvatore sembra si stia facendo sempre più seria ed importante.