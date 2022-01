Vetri appannati per la pioggia? Prova questi rimedi incredibili

Vediamo insieme come possiamo pulire ed evitare che i nostri amati vetri si appannino con la pioggia, e restino macchiati.

Molto spesso quando piove è un bel disastro per i nostri vetri di casa, perchè quasi sempre li avevamo puliti da pochissimo e si macchiano nuovamente.

Ma c’è un metodo che può evitare questo disagio che si crea ogni volta? Scopriamolo bene insieme.

LEGGI ANCHE —> Lenzuola: si sente odore di umido? Ecco come rimediare velocemente

Iniziamo con il dire che quando piove i vetri della nostra casa si appannano, ed è abbastanza noioso, anche perchè non possiamo vedere fuori il bel panorama che ci attende.

Vetri appannati? Ecco la soluzione economica ed efficace!

Non in tutte le case succede sempre, ma siamo sicuri che vi è successo e poi i nostri vetri appaiono sporchi.

Ma ci sono alcuni rimedi veloci e molto pratici che possono evitare questo problema, un rimedio tutto naturale è a base di acqua, aceto, limone ed amido di mais.

Dobbiamo solamente mettere tutti gli ingredienti dentro un contenitore che ha lo spruzzino, in modo tale che sia sempre pronto, e basterà metterne veramente poco e poi pulire con un panno asciutto.

Questa miscela che abbiamo creato eviterà che i nostri vetri si appannino, ma ci sono anche altri rimedi, sempre naturali.

LEGGI ANCHE —> Cani: questo studio conferma qualcosa di molto particolare su di loro

Come la patata, che come sappiamo è ricca di amido, e questo ci permette ti togliere tutti gli aloni che ci sono.

Dobbiamo solamente dividerla a metà e passarla nei punti ostili, e successivamente pulire con un panno con acqua tiepida.

I nostri amici vetri torneranno lucenti e perfetti come prima, ma anche acqua e aceto da soli possono essere nostri amici, ma sempre nel nostro contenitore spray.

Ci occorre, anche in questo caso, un panno e poi un po’ di acqua tiepida per avere dei vetri splendenti e che non si appannano.

Ovviamente vi consigliamo prima di fare una prova su di un angolo del vetro per evitare qualsiasi tipo di problema e di macchia, in modo particolare sulle superfici particolarmente delicate.