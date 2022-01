Gf Vip: Manuel abbandona senza pagare la penale, ecco il motivo

Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona il reality show di Canale 5 senza pagare la penale: ecco il motivo, tutto sulla situazione.

Manuel Bortuzzo è stato sicuramente uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma a quanto pare la sua avventura sta giungendo al termine per sua stessa scelta.

Il nuotatore aveva già confessato ai suoi coinquilini di essere in procinto di abbandonare il reality show di Canale 5, ma ora la notizia è stata annunciata ufficialmente; ecco perché non paga la penale.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia senza pagare la penale

Ad annunciare l’imminente addio al programma di Manuel lo stesso Franco Bortuzzo, papà del nuotatore, in una recente intervista a Fanpage; a quanto pare, dietro la decisione ci sarebbero dei motivi di salute.

“Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti” spiega Franco al portale; vista la motivazione, Manuel non dovrà pagare la penale prevista dal contratto.

“Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere” continua Bortuzzo senior, rivelando poi come inoltre suo figlio sia stanco di certe dinamiche del programma, che con lui centrerebbero ben poco.

La decisione è dunque ormai presa e pare che Manuel uscirà prestissimo dalla casa, pronto a riabbracciare il suo amico Aldo Montano; l’ex-schermidore ha lasciato il reality prima delle feste di Natale, causando non poca sofferenza al nuotatore che lo aveva preso come punto di riferimento.

All’interno della casa il nuotatore lascerà la sua attuale fidanzata, Lulù, a cui si è riavvicinato dopo un periodo di crisi; mesi fa il padre aveva dichiarato come la giovane in realtà non piacesse a suo figlio, ma la situazione sembra essere cambiata. La storia proseguirà anche fuori dalla casa? Lo scopriremo prossimamente.