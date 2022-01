Se i vostri vestiti hanno alcune macchie di inchiostro e non sapete come rimuoverli, ecco alcuni rimedi per toglierle velocemente

Non è raro che a scuola, in ufficio o in casa, i nostri tessuti vadano incontro ad incidenti con penne e altri strumenti per la scrittura. Le macchie di inchiostro, infatti, sono tra i problemi più diffusi per quanto riguarda lo sporco sui vestiti, e questo chi si occupa di lavare i panni in casa lo sa bene.

È estremamente semplice, infatti, sporcarsi quando si usa una penna. Questo avviene soprattutto una maglia chiara o una camicetta dal colore bianco o trasparente. Se i vostri vestiti presentano macchie di inchiostro e non sapete come rimuoverli, ecco alcuni rimedi per toglierle velocemente.

Macchie di inchiostro. Ecco alcuni rimedi per toglierle velocemente

Eliminare le macchie di inchiostro dai nostri vestiti può sembrare, soprattutto per i più esperti, una missione impossibile o comunque particolarmente difficile. Parliamo, infatti, di sporco estremamente diffuso sui nostri capi e, quindi, di un problema già affrontato più volte da chi si occupa di lavare i panni.

In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti alcuni dei metodi più efficaci per eliminare le macchie di inchiostro dai nostri vestiti. Vedrai che sarà più semplice di quello che sembra. Eccone alcuni dei più ingegnosi:

Sapone di Marsiglia

Il primo metodo che vi consigliamo per togliere le macchie di inchiostro sui vestiti è quello che prevede l’utilizzo del Sapone di Marsiglia.

Quello che dovete fare è semplicemente strofinare il sapone sulla macchia attraverso una serie di movimenti circolari. Esercitate una leggera pressione in modo da eliminare, a poco a poco, la macchia di inchiostro.

Successivamente, mettete il capo in lavatrice per un normale lavaggio, in modo da eliminare eventuali macchie o aloni;

Alcool

Un ulteriore metodo prevede l’utilizzo dell’Alcool. Tuttavia, fate attenzione a non utilizzare questo metodo per i colori scuri.

Procedete tamponando la macchia di inchiostro con un batuffolo di cotone immerso precedentemente nell’alcool. Lasciate agire per circa mezz’ora e attendete che la macchia si schiarisca;

Aceto e limone

L’ultimo, efficace, metodo che ti proponiamo per eliminare le macchie di inchiostro è quello dell’aceto e limone.

Iniziate procurandovi aceto e limone e mettendoli sulla macchia. Lasciate passare circa dieci minuti e, successivamente, immergete il capo in una bacinella con acqua tiepida e detersivo a mano. Lavate normalmente con un lavaggio in lavatrice e aggiungete un po’ di ammorbidente.