Uomini e Donne: Roberta e Samuele ecco cosa succede tra loro

Uomini e Donne Roberta e Samuele, ecco cosa succede tra la tronista e il suo corteggiatore: la verità svelata sulla coppia.

Dopo la particolare scelta di Andrea Nicole, come donna sul trono di Uomini e Donne è rimasta solamente Roberta Giusti, che nelle ultime puntate prima della sosta ci è apparsa ancora divisa fra Samuele e Luca.

Come sappiamo però, la tronista ha già fatto la sua scelta e a partire dal 10 gennaio verrà mostrata a tutto il pubblico di Canale 5; come desiderato da molti, la Giusti ha deciso di uscire dal programma con Samuele. Ma i due stanno ancora insieme?

Uomini e Donne, Roberta e Samuele ancora insieme? Cosa succede tra i due

Sebbene apparentemente più “distanti” come sottolineato più volte da Roberta, alla fine Samuele pare aver convinto la tronista con la sua dolcezza e la sua costanza, dote quest’ultima che pare essere mancata a Luca.

Il corteggiatore romano, deluso dalla scelta, ha però avuto modo di rifarsi subito: la De Filippi gli ha subito offerto il trono e dunque raggiungerà Matteo Ranieri tra i tronisti di sesso maschile pronti a trovare l’amore.

Tornando a Roberta e Samuele, in molti si chiedono se nel frattempo i due stiano ancora insieme, o se sono bastati pochi giorni per far naufragare la loro storia appena iniziata.

A darci un indizio pare essere una foto pubblicata su Instagram da Andrea Nicole: le due sono rimaste molto amiche nonostante il caos dato dall’abbandono della Conte, e hanno passato il Capodanno insieme, alla presenza anche di Ciprian.

La Giusti non può ovviamente ancora mostrarsi insieme a Samuele, ma tra le foto di Capodanno i fan hanno scorto un dettaglio che fa intuire come i due, lontani dai riflettori, stiano ancora insieme; Roberta indossa infatti il giubbotto di Carniani, il bomber bianco che Samuele ha più volte indossato.

Tra i due dunque prosegue la storia d’amore ed è quasi certo che, durante i festeggiamenti per il Capodanno, fosse presente anche Samuele, rimasto per ovvie ragioni lontano dai flash della serata.