Paradiso delle signore: Flavia aggredisce Ludovica? Cosa succede

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda il grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 4 gennaio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo interessantissimo appuntamento con la nostra soap opera del cuore, ovvero Il paradiso delle signore.

Cerchiamo però di capire meglio che cosa sta succedendo tra Ludovica e Marcello, in queste ultime puntate.

Iniziamo con il dire che per colpa di Flavia i due innamorati si sono dovuti lasciare, perchè la donna non deve sapere nulla della loro relazione.

Flavia contro Ludovica: Cosa succede?

E per proteggere il suo amore e lei stessa decide di nasconderle tutto, perchè per Flavia l’amore tra lei ed un barista non è accettabile.

Ma come spesso accade, le cose sembrano si possano complicare da un momento all’altro, perchè la nuova arrivata, scopre a Villa Bergamini una cravatta che non è di Cosimo.

E’ assolutamente convinta, quindi, che la figlia abbia un amante, ed inizierà a scavare per capire che cosa succede.

Flavia però capisce che qualcosa si molto grave è accaduto mentre lei non era presente, e tra mamma e figlia ci sarà una forte lite che potrebbe metterle per sempre una contro l’altra.

Ludovica, quindi corre via e va a casa di Armando dove per il momento si è trasferito Marcello.

Nel mentre, Veronica chiede a Gemma di presentarle il ragazzo per il quale ha preso una cotta.

La giovane, però non vuole far sapere che il suo cuore batte per Marco di Sant’Erasmo, e quindi cerca di mantenere il riserbo.

Intanto Marco è tornato a Milano dopo le vacanze natalizie, ed avrà un nuovo incarico per il giornale, e lo affiancherà sempre Stefania.

Come abbiamo detto anche in precedenza, Gloria deve morire, ed Ezio le ha chiesto un documento che accerti la sua morte per poter sposare la sua amata Veronica.

Ma la Monreau sembra, forse, non essere d’accordo con questa richiesta, anzi vedere l’anello nella mano della Zanatta la farà soffrire davvero tantissimo.

Per il momento non sappiamo ancora se farà questo gesto, ma possiamo attendere le prossime puntate per vedere cosa succederà, sempre in onda sulla rai alle 15.55 circa.