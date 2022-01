Gennaio: vediamo insieme tutta la frutta e la verdura di stagione che non può assolutamente mancare quando andiamo a fare la spesa!

Gennaio è arrivato. Siamo in inverno inoltrato ormai, ma nonostante il tanto freddo che porta con sé questo mese ci regala della buonissima frutta e verdura di stagione, ideale per cucinare delle pietanze deliziose.

LEGGI ANCHE —> Calza della befana: ecco come riempirla in modo sano!

Con il Natale non si è fatto a meno di notare, durante i vari banchetti di festa, la presenza fissa degli agrumi e della frutta secca. Nel mese di gennaio ancora una volta, infatti, i protagonisti sono proprio gli agrumi! Sono ricchi di benefici per l’organismo, più in generale per la nostra salute. Caratterizzati da un profumo molto forte, fresco e dai toni dolci. I suoi usi in cucina sono molteplici.

Elenco della frutta ideale di gennaio

– TRA LA FRUTTA E LA FRUTTA SECCA –

Mandarancio: un ibrido tra l’arancia ed il mandarino ha una polpa molto dolce e succosa ed favorisce un ottimo apporto di vitamina C.

LEGGI ANCHE —> Frutta e verdura: ecco come togliere veramente i pesticidi

Noci, mandorle, datteri, fichi, prugne, nocciole e l’uva passa: sono ricchi di benefici per la salute e ottimi per garantire un sano nutrimento. Ideali per degli spuntini. Non bisogna esagerare nella loro assunzione perchè possono contenere molti zuccheri e risultare più caloriche della frutta fresca.

Elenco della verdura ideale del mese

– TRA LA VERDURA –

Porro: è una tipica verdura invernale. Proviene dalla famiglia della cipolla ed ha un sapore dolce. Si può mangiare sia crudo che cotto. La zuppa di porro è ottima come preparazione, ma si può accostare anche ai formaggi. Stimola la diuresi, ha proprietà lassative ed è ricco di ferro, fibre e vitamina C. Si tratta di un alimento povero di grassi ed è utile per le diete e regola molto il funzionamento dell’intestino.

LEGGI ANCHE —> Vitamina D può aiutarci contro il raffreddore? Ecco lo studio

Rapa: alla pelle color crema o viola e dalla consistenza croccante, la Rapa ha un sapore tra il piccante ed il dolce. È presente tutto l’anno, ma è meglio assumerla nel periodo invernale. Ha una consistenza croccante ed è ricca di fosforo, fibre, potassio, calcio, manganese e vitamina B6, come l’arancia è ricca anche di vitamina C. Per mantenere tutte le sue proprietà nutrizionali dovrebbe essere mangiata cruda.

Cavolo verza: è una varietà del cavolo cappuccio ed ha le foglie increspate. Come la rapa ha una consistenza croccante e possiede un gusto deciso. È ricco di calcio, potassio zolfo, fosforo, acido folico e vitamina (A-C-E). Meglio mangiarlo cotto. Ha proprietà depurative ed antinfiammatorie e può previene i tumori all’apparato digerente.