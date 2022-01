Secondo le anticipazioni di Una Vita, Lolita sta male. Per il medico che l’ha visitata potrebbe non essere solo stress

Il 4 gennaio torna Una Vita, la soap opera spagnola che sta appassionando milioni di telespettatori italiani. In questo articolo vi forniamo alcune anticipazioni su quella che sarà la puntata di oggi. Dopo la bellissima puntata di ieri, infatti, ecco come evolverà la situazione.

Lolita sta male: dopo l’ennesimo malore, infatti, la donna viene visitata dal medico e scopre che soffre di stress. Ma sarà solo questa la causa del suo malessere o c’è dell’altro? La questione, infatti, si infittisce e Lolita dovrà assolutamente vederci chiaro. Ecco cosa succederà.

Lolita sta male. È solo stress?

Dopo la puntata di ieri, dove Santiago, dopo averli braccati in luna di miele, ha rapito Felipe e Genoveva, oggi arriva un’altra puntata ricca di mistero e colpi di scena. Un episodio che certamente piacerà agli appassionati di Una Vita.

Lolita sta male. Dopo un nuovo malore avuto durante la festa di matrimonio a casa Bacigalupe, la donna si è sentita male ed è svenuta. Il forte stress causato dalla profonda gelosia nei confronti del marito sembra essere la causa principale dei continui malori di Lolita.

Natalia, infatti, è decisa a voler avvicinarsi ad Antonito e, ovviamente, Natalia è furiosa per questo. Gli atteggiamenti spavaldi della Quesada, che ha approfittato dell’assenza della moglie per andare a casa di Antonino, hanno provocato un enorme stress in Lolita, che ora però dovrà pensare a riguardarsi.

I familiari della donna hanno inizialmente minimizzato l’accaduto, collegando i continui malori al forte stress. Tuttavia, ora la situazione appare più seria e in tanti iniziano a pensare che Lolita necessiti dell’intervento di un esperto.

Lolita, infatti, ha perso i sensi per la seconda volta in pochi giorni. La donna, dopo essere caduta a terra per un malore, viene soccorsa da Carmen e Ramon. I due cercano di far riprendere Lolita, avvertendo immediatamente un medico.

Nonostante l’intervento del medico e i successivi controlli per capire quali siano le cause dei continui svenimenti di Lolita, il dottore non riuscirà a venire a capo della situazione. Alla fine, quindi, il dottore attribuirà i malori di Lolita al forte stress. Ma sarà davvero questa la causa?