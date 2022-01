Eva Grimaldi, la dichiarazione che lascia tutti senza parole: l’attrice si confessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Arrivata a 60 anni, l’attrice veneta ha deciso di mettersi in gioco partecipando come concorrente a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip; nella sua lunga carriera come attrice, ha recitato per grandissimi registi (tra cui anche Fellini) diventando un vero e proprio sex symbol, posando anche per scatti sensuali per varie riviste.

In televisione, ha avuto un ruolo in fiction di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto, dove ha lavorato al fianco di Gabriel Garko, suo compagno di vita per alcuni anni.

Dopo la relazione con Garko (che solo recentemente ha fatto coming out) si è interrogata sulla sua sessualità, innamorandosi della sua attuale moglie Imma Battaglia. All’interno della casa, si è confidata proprio a riguardo della sua relazione con la moglie.

Eva Grimaldi, la dichiarazione sulla sua sessualità all’interno della casa del Grande Fratello Vip

Parlando con Giucas Casella in una delle giornate nella casa di Cinecittà, la Grimaldi ha ricordato tutte le incertezze e le emozioni provate all’inizio della sua relazione con la Battaglia, a cui si è legata nel 2010.

Nella sua vita la Grimaldi aveva avuto solo relazioni con gli uomini: prima Lele Mora, poi Vittorio Sgarbi e successivamente appunto con Garko e con l’imprenditore veronese Fabrizio Amoroso.

Arrivata a 50 anni, aveva parecchi dubbi e non era certa di accettare in età avanzata la sua inclinazione sessuale; riflettendo su sé stessa e imparando a conoscersi meglio, si è resa conto che l’amore che la lega ad Imma va ben oltre tutte queste riflessioni e soprattutto ben oltre una semplice etichetta.

“A me non piacciono le donne, mi piace Imma” ha confessato la Grimaldi, manifestando un amore per sua moglie che va ben oltre il suo sesso; Eva è rimasta colpita dalla personalità e dal modo di essere della Battaglia, di lei in quanto persona e non in quanto donna.

Proprio grazie a sua moglie, ha confessato la Grimaldi a Giucas, riesce ora a sentirsi finalmente una “donna completa”, lasciandosi alle spalle le varie relazioni tormentate che ha avuto nel corso della sua vita. “A me non manca niente. Mi sento di più una donna completa adesso, che sto con una donna, che prima“.

Parlando, la Grimaldi poi continua: “I primi anni che stavo con Imma, mi chiedevo se fossi arrivata a 50 anni senza capire nulla di me, nemmeno la mia sessualità; è stato brutto pensare che ho sbagliato tutto nella mia vita. La mia vita sentimentale è stata un dramma, ma continuavo a guardare gli uomini e non pensavo minimamente alle donne”.

La Battaglia ha completamente sconvolto la vita di Eva, rimasta folgorata dalla personalità di Imma: “Mi piaceva la persona” sottolinea ancora la Grimaldi, che pare ora non interrogarsi più su nulla ma vive felicemente la sua storia d’amore, senza alcuna mancanza.