Mina Settembre 2: arriva la Laurito, ecco anche altre anticipazioni

Mina Settembre 2, arriva Marisa Laurito nella nuova stagione: tutte le anticipazioni circa i nuovi episodi della serie televisiva.

Il pubblico attende con impazienza la seconda stagione di Mina Settembre, serie tv prodotta da Rai Fiction e liberamente ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni; protagonista della serie Mina, un’assistente sociale che lavora in un consultorio a Napoli.

La prima stagione, che ha visto l’esordio nel cast della protagonista Serena Rossi, affiancata da Giuseppe Zeno e Giulio Pasotti, è stata trasmessa nei primi mesi di questo 2021, da gennaio a febbraio; non manca dunque molto per vedere il proseguo delle avventure di Mina.

Stando alle anticipazioni, nel cast di questi nuovi episodi dovrebbe entrare anche Marisa Laurito; scopriamo insieme le novità per questa nuova stagione della serie, con tanto di possibile data d’arrivo.

Mina Settembre 2, arriva Marisa Laurito nel cast: le anticipazioni per la nuova stagione

Nella sua prima stagione, la serie è riuscita a tenere incollati più di 5 milioni di telespettatori; un grandissimo successo su Rai 1, tanto che è stata subito rinnovata per una seconda stagione.

Le riprese sono ancora in corso e dureranno ancora per qualche mese; per l’uscita della seconda stagione della serie si dovrà dunque attendere almeno fino alla nuova stagione televisiva.

Sappiamo però che nei nuovi episodi sarà protagonista anche Marisa Laurito, come svelato sul quotidiano Libero dalla stessa attrice. “E’ un periodo un po’ pieno. Ora sto anche girando una fiction. Sarò la zia di Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre“ spiega l’attrice, che annuncia quindi l’arrivo di un nuovo personaggio nella serie.

Anche cabarettista e conduttrice televisiva, la Laurisa porterà sicuramente grande brio all’interno della serie Rai; un innesto piuttosto curioso nel cast che aumenta l’entusiasmo.

Prima che in Mina Settembre, vedremo la Laurito nel film I Fratelli De Filippo, in prima serata su Rai1 il 30 dicembre; pochi giorni dopo invece, il primo gennaio, condurrà la seconda puntata di Serata d’onore per celebrare il centenario della nascita del maestro Sergio Bruni. A seguire, partirà tournée con Così parlò Bellavista.

Solo dopo la Laurito potrà concentrarsi sulla serie Rai, portando sullo schermo la zia della protagonista; ancora non è chiaro quali saranno le trame in cui verrà coinvolta, ma aspettiamoci sorprese. Quanto alla data d’arrivo, l’ipotesi più probabile è che i nuovi episodi facciano il loro esordio su Rai 1 nel prossimo autunno, anche se per il momento è presto per fare delle ipotesi.