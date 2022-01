Love is in the air: Serkan ci ripensa nuovamente su Kiraz?

Vediamo insieme che cosa decide di fare il bel imprenditore turco dopo la notizia della piccola Kiraz, data da Eda.

Anche oggi, 4 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera Love is in the air.

Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo nella mente di Serkan, e se finalmente ha preso un decisione.

Iniziamo con il dire che dopo tante puntate finalmente Eda ha svuotato il sacco ed ha dichiarato che la piccola e bellissima Kiraz è sua figlia.

Serkan ci ripensa su Kiraz?

Serkan, però dopo il grande spavento per la malattia che lo ha colpito pensava di non volere figli, e per questo motivo si era anche allontanato dalla sua amata paesaggista.

Ma il bel imprenditore ha deciso che la madre poteva fare tutti i fogli per ottenere l’affido della piccola al suo posto.

Forse, però non è ancora detta l’ultima parole, nel mentre Ayfer e Aydan sono super impegnate per fare una bellissima festa di compleanno per Kiraz.

Eda, nel mente, dal punto di vista lavorativo a che fare con una importante presentazione e Serkan le è vicino, ma non tocca mai l’argomento della piccola.

Ma stando alle varie anticipazioni, sembra che proprio durante questa puntata, il bel imprenditore turco possa drasticamente cambiare idea.

Anche perchè ha parlato anche con il suo medico curante che gli ha comunicato che il cancro non tornerà, e per questo motivo decide di prendersi la responsabilità della figlia di Eda.

Serkan quindi parla con la piccola Kiraz e le rivela che il papà astronauta è lui, lasciandola a bocca aperta.

Ovviamente non tutto può andare sempre bene, e poco prima della festa ci sarà qualcosa che sfuggirà al controllo di Eda e Serkan, la piccola Kiraz si da alla fuga, perchè pensa di non vedere suo padre.

E proprio in questo momento capirà che dovrà fare qualsiasi cosa per recuperare il rapporto con la piccola e per ritrovarla.

Ma per sapere come si svilupperà la situazione possiamo solamente attendere le prossime puntate sempre in onda alle 16.55 circa su Canale 5.