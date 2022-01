Sanremo 2022: ecco cosa è a rischio per il Covid

Sanremo 2022, anche questa edizione condizionata dal Covid: cosa può rischiare e cosa no dell’edizione 2022 del Festival.

Anno nuovo ma, purtroppo, pandemia vecchia. La variante Omicron del Coronavirus ha aumentato di molto i contagi e dunque potremmo presto prepararci a nuove restrizioni, anche per quanto riguarda gli eventi.

Già gli stadi, ad esempio, sono passati dal 75% di capienza al 50% e, tra poche settimane, inizierà il Festival di Sanremo, ancora una volta condizionato dal virus; cosa è a rischio e cosa no sul palco dell’Ariston? Le ultime novità a riguardo.

Sanremo 2022, cosa rischia per il Covid: le ultime

La situazione per gli eventi è davvero incerta, anche se per il momento cinema e teatri sono aperti. Questo significa che, salvo ribaltoni dei prossimi giorni, almeno in parte il pubblico sarà presente alle varie esibizioni all’interno dell’Ariston.

Stando a quanto svela Tv Blog poi, sarebbero state confermate le date che vanno dal 1 al 5 febbraio 2022; non c’è dunque, almeno per il momento, un rischio rinvio per il Festival, che dovrebbe andare in onda così come i vari programmi televisivi e così come si fanno gli spettacoli teatrali.

Più complicata invece la situazione dietro le quinte e “intorno” al teatro dell’Ariston, che per forza di cose dovrà subire delle restrizioni. Ad esempio, i giornalisti ascolteranno i brani in gara divisi in due città e non tutti insieme come di consueto; primo ascolto fissato per il 13 gennaio tra Roma e Milano, mentre la conferenza stampa di Amadeus si terrà con le norme di contenimento attualmente in vigore.

Considerato come il decreto varato fino al 31 gennaio vieti “le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti” è molto probabile che vengano annullati diversi eventi, tra cui il classico red carpet.

Inoltre, per quest’anno potrebbero saltare anche tutti i collegamenti dei vari programmi direttamente dal Festival; solo Mara Venier dovrebbe raggiungere Sanremo per la consueta puntata di Domenica In a tema.

Cancellato già il Gran Galà della Stampa, mentre invece è stata fatta salva Casa Sanremo; in questo periodo di certezze ce ne sono però poche e dunque la situazione è in continuo divenire.