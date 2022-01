Calza della befana: Ecco come farla da sola in casa!

Vediamo come possiamo ovviare al problema della calza della befana, per fare una bellissima figura, e per riutilizzare quello che è in casa.

Molto spesso è davvero bello poter riutilizzare quello che è disponibile in casa per fare una calza davvero speciale.

Cerchiamo di capire insieme come possiamo fare e qual’è il risultato finale per fare un’ottima figura con amici e parenti.

Manca davvero pochissimo per quanto riguarda la festa della befana che tanto piace ai bambini perchè porta dolcetti e qualche regalo.

Calza della befana: ecco come farla in casa

Ma allora perchè non proviamo a realizzare noi una calza in modo tale che possiamo anche riutilizzare quello che c’è in casa.

Ovviamente se possiamo riempiamola di dolcetti e di biscotti, ma senza dimenticare anche un po’ di carbone.

Iniziamo con la calza della befana per i bambini che ha anche un costo davvero irrisorio, se abbiamo infatti un maglione che non utilizziamo trasformiamolo in una calza.

Ritagliamo la sagoma su di un cartoncino e ritagliamo poi il tutto cucendo anche in modo non preciso la nostra calza, siamo sicuri che i bambini resteranno senza parole!

Possiamo, se non abbiamo un vecchio maglione, utilizzare anche un paio di jeans oppure una vecchia coperta o tovaglia, diamo sfogo alla nostra fantasia con quello che abbiamo e decoriamo, se vogliamo con quello che preferiamo.

Volendo, se ci piace avventurarci in nuove avventure, possiamo utilizzare anche il patchwork, e fare mille stoffe differenti.

Se ci piace pasticciare con la pasta possiamo fare un’ottima calza della befana con la pasta sfoglia e magari metterci della golosa cioccolata, che può anche mangiare la befana prima di lasciare la sua calza.

Un’altra idea divertente è farla in feltro con i vari prodotti che abbiamo sempre in casa, con scampoli diversi.

Ma quella che noi troviamo maggiormente interessante è la calza della befana fatta in carta, utilizziamo sempre una sagoma e sbizzarriamoci con la fantasia.

La cosa importante è divertirci ma soprattutto fare una bella sorpresa ai nostri piccoli di casa in quest’ultimo giorno di feste!