Saldi 2022: Ecco tutte le dati d’inizio regione per regione

Vediamo meglio insieme per quest’anno appena iniziato le dati di inizio dei Saldi, che sono sempre un momento di grande interesse!

Come tutti noi sappiamo l’anno è iniziato da poche ore, ma la notizia che i saldi invernali sono veramente vicini, interessa molte persone.

Durante questo periodo, infatti, è possibile fare degli ottimi affari risparmiando in modo importante, ma vediamo meglio come si svolgeranno quest’anno.

Saldi ecco le date di inizio!

Nel periodo natalizio ci siamo dati a qualche spesa in più ma normalmente era solo per fare qualche regalo alle persone alla quale vogliamo bene.

In questo momento particolare dell’anno, infatti abbiamo modo di fare affari, spesso anche con i grandi brand ad un costo molto interessante.

Quindi possiamo arricchire o magari per i più piccoli aggiungere capi interessanti al nostro guardaroba invernale, con una spesa minima, se possibile.

Ma quando è la data ufficiale d’inizio? Quest’anno si comincia tra il 5 ed il 6 gennaio, in quasi tutte le regioni.

La durata dei saldi è sempre di circa 60 giorni, ma a causa della pandemia, in alcune regioni questa durata è stata leggermente ridotta.

Successivamente vi mostriamo il calendario con data di inizio e fine saldi diviso per ogni singola regione.

Se invece siamo abituati a comprare abbigliamento, o quello che più ci interessa su internet, in nomi assai famosi, molto spesso per chi ha la tessera, sono iniziate già alcune vendite private.

Possiamo accederci sia tramite l’applicazione che possiamo avere sul cellulare che tramite i loro siti internet.

In questo momento così particolare per la nostra economia, che è assolutamente provata dalla lunga pandemia che stiamo vivendo, se possiamo sarebbe meglio comprare nei negozi vicino casa, per aiutare ovviamente i vari commercianti.

Ma eccoci arrivati al calendario: