Gf Vip, ecco chi ha indossato gli abiti più costosi e come arrivano nella casa: cifre da urlo per i vestiti nella casa più spiata d’Italia.

Questa prima parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip non ci ha di certo fatti annoiare; tra polemiche, emozioni e nuovi amori sbocciati (e poi magari subito appassiti) ne abbiamo viste di tutti i colori al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande curiosità sul pubblico la suscitano però anche i vari vestiti indossati dai gieffini, all’ultima moda e più che pregiati. Ma da dove arrivano questi abiti? E quali sono i più costosi e da chi sono indossati? Ecco le risposte a queste curiosità.

Gf Vip, chi ha indossato gli abiti più costosi e come vengono portati nella casa: le risposte

Chi abbia visto almeno una puntata del reality show di Alfonso Signorini sa benissimo come le sponsorizzazioni siano dietro l’angolo; nonostante questo però, la produzione del programma non interviene quando si parla di vestiti.

Da dove arrivano allora gli abiti indossati nelle varie dirette con la casa nelle serate di Canale 5? A quanto pare, i capi vengono scelti dal concorrente prima che entri nella casa, prima che sia dunque ufficialmente in gioco, avvalendosi del supporto o di una persona di fiducia oppure di uno stylist messo a disposizione.

Qualora i vestiti “finiscano” per il prolungarsi della permanenza nella casa, allora in quel caso è lo stylist o la persona di fiducia scelta in partenza che spedisce, seguendo i gusti della persona in questione, dei nuovi abiti.

I vestiti in questione o sono già in possesso del gieffino in questione, oppure vengono acquistati al momento dell’invio nella casa; in alternativa vengono presi in affitto, opzione comunque decisamente meno utilizzata dai partecipanti.

Il Grande Fratello non guadagnerebbe nulla dalla sponsorizzazione e lascerebbe agli inquilini la libertà (nonché l’onere) di provvedere al suo vestiario; di sicuro però, vista l’ampia pubblicità, più di un marchio vorrebbe che un concorrente indossasse un suo vestito.

A questo punto, viene scontato chiedersi quali siano i brandi di fiducia dei partecipanti al Grande Fratello Vip, specie quelli delle bellissime donne passate nella casa, o ancora al suo interno. Solei Sorge ad esempio ha indossato in una storica puntata un mini abito a maniche lunghe color celeste di The Attico, dal prezzo di : € 572,00; un’altra volta ha invece optato per una giacca abito Dolce&Gabbana nera dal prezzo di € 2250, oppure per un prime time una chicca in crepe cangiante dorato marca Orha Roma dal valore di € 490.

Tutti abiti costosissimi; a mantenere il trend alto anche Sophie Codegoni, che ha indossato un abito rosso da sera lungo, con fiocco sul davanti, targato Alexander McQueen e dal valore di € 4.990,00. Altro abito sfoggiato dall’ex tronista di Uomini e Donne un tubino verde attillato con bottoni sul davanti firmato Dsquared2, dal costo di € 690, nonché un capo rosa firmato da Versace da € 1900.

Lusso anche per le due principesse Clarissia e Lucrezia “Lulù” Selassiè: la prima ha vestito un abito lungo con Bustier glitter con stecche, gonna in macramè floreale e frange di marca Orha Roma, dal valore di € 690, mentre l’ abitino bianco a maniche lunghe con piume e cintura in vita della seconda, di marca Lumina, ha prezzo di € 99,90.

Due prime donne uscite dalla casa invece, Ainett Stevens e Raffaella Fico, hanno portato nella casa unabito rosso maculato svasato con volant di Gaelle Paris, da € 295,00 (la prima) e una tuta lunga rossa in velluto Jmonteiro Milano da € 500 (la seconda).

Infine, stile e lusso anche nello studio di Alfonso Signorini: l’opinionista Adriana Volpe ha indossato un abito da tappeto rosso argentato ricoperto di paillettes firmato Elisabetta Franchi, dal valore di € 590,00.